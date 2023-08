Una concentración recuerda que "las calles no son solo para las personas" y pide "no desmantelar" el carril bici

Miembros de Ecologistas en Acción y 'Logroño en Bici' han llevado a cabo una protesta ciudadana ante el Ayuntamiento de Logroño



LOGROÑO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ciudadana ha pedido este jueves frente al Ayuntamiento de Logroño "no desmantelar" el carril bici de Avenida Portugal de Logroño. La concentración, previa a su intervención en el Pleno municipal, se ha desarrollado también por los anuncios del Ayuntamiento de la capital riojana de la "reversión de infraestructuras ciclistas".

El representante de Ecologistas en Acción y 'Logroño en Bici', Pedro Ballesteros, ha declarado que se trata de "una infraestructura que no sólo beneficia a las personas que utilizamos la bicicleta, sino a toda la ciudad, porque reduce la contaminación, el ruido y la siniestralidad".

"Queremos decir alto y claro que estas infraestructuras ciclistas que existen en Logroño son perfectamente seguras, de hecho han tenido reconocimiento tanto a nivel estatal como internacional, por sus estándares de diseño", ha destacado Ballesteros.

"POR FAVOR, ESCUCHEN A TODA LA CIUDADANÍA"

"Venimos a insistir en el Pleno al equipo municipal que por favor escuche a toda la ciudadanía, no sólo aquellos con los que según se ha publicado han hablado, porque las calles no son sólo de las personas que viven en ellas o tienen un comercio, son de todas las que vivimos en esta ciudad. Creemos que algo que es beneficioso para todos debe mantenerse", ha subrayado.

Además Pedro Ballesteros ha expresado que esta actuación "tiene inconvenientes económicos, porque puede hacer que se tengan que devolver fondos europeos que se han utilizado para construir estas infraestructuras, deshacer lo ya hecho e inutilizar una obra que se acaba de poner en servicio"

Ante las críticas de algunas personas y colectivos que aseguran que estas nuevas infraestructuras no son suficientemente utilizadas, Ballesteros ha asegurado que "no existe una medición real de su uso, así que hacer una estimación en base a lo que a uno le pueda parecer no deja de ser subjetivo".

"LAS ALTERNATIVAS NO SON VIABLES"

Ante las alternativas propuestas por el Ayuntamiento, Ballesteros ha asegurado que "no son viables, porque trasladar ese flujo de carril ciclista por una calle peatonal llena de terrazas, con mucho reparto de mercancías o llevarlo a una calle principal como es la gran vía, con su tráfico, tránsito de autobuses y sus rotondas especialmente peligrosas tampoco es una buena opción".

"Por lo tanto nosotros abogamos por el mantenimiento de esta infraestructura que es segura y beneficiosa para toda la ciudad e insistimos en que su desmantelamiento sería un perjuicio económico, ambiental y de salud para toda la población", ha concluido.