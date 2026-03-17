Concéntrico avanza este martes en el Goethe-Institut de Madrid la programación de la nueva temporada

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Goethe-Institut de Madrid acogerá este martes, 17 de marzo, el avance de la nueva temporada del Festival Concéntrico.

Un acto al que está prevista la asistencia del concejal del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz; la responsable de Programación Cultural coordinación Artes Visuales & Humanidades del Goethe-Institut, Rebeca Castellano; el presidente de la Fundación COAR y decano del COAR, Ángel Carrero; la vicedecana del COAR y coordinadora de Concéntrico, Irene Fernández; y el director de Concéntrico, Javier Peña.

Junto a ellos, se cuenta también con la presencia de una treintena de autoridades políticas y culturales de las diferentes instituciones, entidades y empresas locales, regionales, nacionales e internacionales que participan en Concéntrico.

En el encuentro, convocado para las 11,30 horas, se presentarán las líneas de trabajo con las que se ha confeccionado la programación de esta nueva temporada, los nombres de los participantes de Concéntrico 2026, el avance del programa de esta edición, así como los equipos ganadores de las convocatorias internacionales.

Desde 2015 Concéntrico está organizado por la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja y Javier Peña Ibáñez, fundador de la iniciativa, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. Cuenta con Garnica y Bodegas LAN como colaboradores principales.

El proyecto suma el apoyo de más de 30 instituciones y entidades como Ministerio de Cultura, Goethe-Institut, Instituto Iberoamericano de Finlandia, Institut français, Wallonie-Bruxelles Architectures, Embajada de Países Bajos, Istituto Italiano di Cultura, Instituto Rumano de Cultura, Instituto Polaco de Cultura, British Council, Embajada de Suiza para España y Andorra, Foro Cultural de Austria, Cortizo, Consejo Superior de Arquitectos de España, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Fundación Arquia, Instituto Cervantes, Universidad de Nebrija, Cesuga Centro Universitario, Fundación Daniel & Nina Carasso, Norman Foster Institute, Ayuntamiento de Madrid o Esdir.