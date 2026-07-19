Un conductor de 80 años, trasladado al San Pedro tras chocar su vehículo contra una farola en Logroño

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo, un hombre de 80 años de edad, ha resultado herido a primera hora de esta tarde en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 14,55 horas de este domingo, varios particulares han avisado de la salida de vía de un turismo con posterior colisión con una farola en la rotonda de la calle Piqueras con la LO-20, en el barrio de La Estrella de la capital riojana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado a los recursos del emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, el conductor del coche siniestrado, un hombre de 80 años, ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño.