Confirmados tres primeros casos positivos de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en una explotación de Enciso

LOGROÑO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la dirección general de Agricultura y Ganadería, ha notificado los tres primeros casos positivos de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) aparecidos en una explotación ganadera de Enciso (La Rioja).

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa transmitida por vectores (Culicoides spp.) que afecta a rumiantes domésticos y salvajes. En el ganado vacuno puede producir clínica moderada y autolimitante durante unas dos semanas. Asimismo, el ganado ovino es susceptible a la infección, pero poco a la enfermedad clínica, y el caprino es muy poco susceptible a la infección.

Dicha enfermedad, afecta a los ciervos, donde cursa de forma más grave, y puede afectar también a gamos y corzos.

Este virus pertenece a la familia Reoviridae, género Orbivirus, y tiene muchas características morfológicas y estructurales en común con los otros miembros del género, especialmente con el virus de la lengua azul, y cuenta un periodo de incubación de 2 a 10 días.

La aparición de casos de enfermedad hemorrágica epizoótica es de declaración obligatoria de acuerdo con lo establecido el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2002 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2020, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a la notificación a la Unión y al envío de informes a la Unión sobre enfermedades de la lista.

Según la última actualización del Ministerio (20/09/2023), la localización de los nuevos focos declarados establece una zona de restricción para el movimiento directo para vida (no así para sacrificio) hacía otros estados miembros de animales bovinos, ovinos y caprinos, que ocupa todo el territorio peninsular excepto las provincias de Barcelona y Gerona en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es previsible una evolución de la enfermedad con avance a todas las comunidades autónomas.

ENFERMEDAD QUE NO AFECTA AL SER HUMANO

La EHE no se trata de una enfermedad zoonótica, por lo que no se establece ningún tipo de restricción con relación al movimiento o consumo de productos de estos animales (carne, leche, piel, etc.), ya que no es una enfermedad que afecte al ser humano.

Respecto a los movimientos nacionales dentro del área restringida no existe ningún tipo de restricción, recomendándose únicamente la desinsectación de animales, vehículos e instalaciones.

Para el movimiento desde la zona afectada hacia zona libre, los animales y vehículos deben estar desinsectados con ausencia de sintomatología en ganado bovino. En cuanto a la exportación a países terceros, el Ministerio de Agricultura establece requisitos sanitarios según destino.

CONTROL DE LA ENFERMEDAD

Actualmente no existen vacunas autorizadas en la Unión Europea frente a esta enfermedad. Una de las medidas establecidas para el control de la enfermedad consiste en la lucha vectorial, mediante el empleo de insecticidas y repelentes en animales, medios de transporte e instalaciones, así como el uso de insecticidas y larvicidas para el control de las posibles zonas de cría.

Para garantizar una desinsectación eficaz es necesario, entre otros aspectos, usar un insecticida que sea efectivo frente al vector en cuestión. Existe una lista de productos comerciales registrados en el Registro de Entidades y Productos Zoosanitarios del MAPA y en el Registro de Plaguicidas no Agrícolas y Biocidas del Ministerio de Sanidad.

Los ganaderos y los veterinarios de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y de explotación tienen la obligación de comunicar cualquier sospecha de la enfermedad a los Servicios Veterinarios Oficiales del Servicio de Ganadería, quienes realizarán la correspondiente investigación y, en su caso, las comunicaciones correspondientes.

INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Históricamente la enfermedad hemorrágica epizoótica ha circulado en América del Norte, Australia, Asia y África, pero nunca había sido detectada en España ni en la UE hasta que, el pasado 10 de noviembre de 2022, las autoridades italianas comunicaron la detección del virus en explotaciones de ganado bovino en la isla de Cerdeña y unos días más tarde en Sicilia. El 18 de noviembre de 2022 se detectaron los primeros casos en España, en el sur de la península.

El avance de la enfermedad ha sido muy rápido en el territorio peninsular de España, de sur a norte, habida cuenta de la participación en la transmisión no solo del Culicoides imicola sino también del C. obsoletus, con presencia importante en el norte de España en las épocas de actividad del vector.