Un Congreso Internacional abordará la "poliédrica" figura de Sagasta para seguir divulgando su importante legado

Logroño acogerá del 26 al 28 de noviembre el Congreso Internacional 'Sagasta y su tiempo'

Será del 26 al 29 de noviembre.

Logroño acogerá del 26 al 28 de noviembre el Congreso Internacional 'Sagasta y su tiempo', en el bicentenario del nacimiento del estadista riojano, que pretende convertirse en un nuevo foco y escaparate muy importante para investigadores noveles y senior que les permita seguir aprendiendo, conociendo y divulgando la figura del ilustre riojano "y desde la tierra en la que se tiene que hacer, La Rioja".

El Congreso -cuya inauguración se realizará en el Parlamento de La Rioja el miércoles 26 a las 16,30 horas- versará sobre cuatro temáticas distintas; Estado y Cultura Política, Guerras, ejército y conflictividad social, Sociedad, economía y región y, por último, Sagasta, biografía y perfil público. Todas ellas con la intervención de destacados historiadores nacionales e internacionales que revisarán la trayectoria política, científica y humana del líder liberal riojano.

"Una oportunidad para actualizar el conocimiento sobre uno de los riojanos más influyentes del siglo XIX y para proyectar su legado en el debate histórico e intelectual actual".

Así lo ha presentado este miércoles el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, quien ha recordado que en este 2025, la figura de Sagasta se ha reconocido a través de diferentes muestras, exposiciones, publicaciones, encuentros, homenajes... "ha sido un año muy completo para hacer justicia sobre una de las figuras más importantes que vivió en uno de los momentos más importantes de la historia de España y que sirven para explicar la historia actual".

"LA RIOJA TUVO MUCHO QUE DECIR"

Todo en un siglo, el siglo XIX, "en el que La Rioja tuvo mucho que decir porque contamos con muchos nombres en primera fila del desarrollo histórico, económico, político y literario de nuestra historia como país y como sociedad".

De la mano del Instituto de Estudios Riojanos y de la Fundación Sagasta, se lleva trabajando desde hace tiempo para ofrecer este Congreso en el que se podrá conocer una nueva visión de la figura de Sagasta, "tan poliédrica" que aúna su formación y su ejercicio en la Ingeniería, en el Periodismo y en su lucha por la libertad de expresión y prensa aunado con su labor política.

Sagasta -ha dicho el consejero- "encarna todas las inquietudes de su siglo desde el punto de vista de los liberales progresistas".

Como reconoce "tener una figura así es un orgullo para los riojanos. Sagasta es un buen cabeza de puente para poder estudiar su propio siglo".

SENIORS Y NOVELES

El Congreso se inaugurará en el Parlamento de La Rioja y continuará en la UR. Por su parte, la directora del IER, Pepa Castillo, ha explicado que la idea se empezó a elaborar hace un año "tras acabar el congreso sobre María de la O Lejárraga. Queremos celebrar el bicentenario de su nacimiento con un Congreso de carácter internacional y crear desde el IER una serie de lazos con otras instituciones, profesionales e investigadores para seguir creciendo".

Cada mesa contará con ponencias y comunicaciones. En ellas -ha dicho- "contaremos con personas de prestigio que llevan años trabajando pero también con gente joven que se encuentran realizando sus tesis doctorales centradas en el siglo XIX". Para ello ha querido agradecer el trabajo que también se está realizando desde la Universidad de Burgos y desde la UR.

Finalmente, la coordinadora de la Fundación Sagasta, Mari Cruz Herce, ha destacado que, además, aquellos interesados podrán realizar la visita al 'Logroño Sagastino' que recorre, entre otros parajes, el instituto Sagasta, el IER, la calle Portales -donde la familia de Sagasta tuvo una tienda- y que concluye en el Parlamento regional.

Como han reconocido aunque la mayoría de estudios sobre Sagasta se centran en su vida política y en asuntos propiamente bibliográficos, como por ejemplo, todo el 'corpus' de discursos parlamentarios de esta figura que se pueden consultar, todavía hay mucho por conocer de este ilustre riojano.

"Una vez tenemos esa dimensión muy completa ha habido una evolución que ahonda en otros flecos de su vida que desplegó a lo largo de su vida y que afectó incluso en el urbanismo de Logroño", ha destacado el consejero.

Se movió "en todos los círculos de poder y no poder; el periodismo, la ingeniería, la masonería... el estudio de estos flecos son los que ahora se están explorando. También en el campo de la imagen ya que fue un personaje muy conocido y aparecía en los medios perpetuamente, hasta generar imágenes de si mismo, en cajas de cerillas, carteles... o en información gráfica con tintes satíricos".

También -y dentro del siglo XIX- se tiene muy en cuenta los estudios de género, que van penetrando en la investigación. De hecho, el jueves -27 de noviembre, a las 19,00 horas- Diego Moreno Galilea ofrecerá la ponencia 'La Regenta, Fortunata, Jacinta y Nucha: modelos para construir la identidad femenina decimonónica'.

EL CONGRESO

El congreso será inaugurado el próximo miércoles, día 26, en el Parlamento de La Rioja, y contará con la participación de reconocidos especialistas en historia política, social y cultural contemporánea. La primera jornada abordará los fundamentos del liberalismo avanzado y el Estado en tiempos de Sagasta, con ponencias y comunicaciones a cargo de investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, entre otras.

El jueves 27, las sesiones continuarán en la Universidad de La Rioja con mesas dedicadas a la cultura política del siglo XIX, los conflictos militares y sociales de la Restauración, así como a la transformación de la sociedad, la economía y la religión en la época sagastina. Entre las ponencias destacan las de Florencia Peyrou Tubert (Universidad Autónoma de Madrid), Carlos Navajas Zubeldia (Universidad de La Rioja), Beatriz Frieyro de Lara (Universidad de Granada), Juan Pan-Montojo (Universidad Autónoma de Madrid) y Rafael Serrano García (Universidad de Valladolid). A lo largo de la jornada se presentarán también diversas comunicaciones que analizan aspectos como la movilización popular, la familia como espacio de politización, la regeneración social o la representación de la mujer en la literatura decimonónica.

La última jornada, el viernes 28, estará dedicada a la biografía y al perfil público de Sagasta. La abrirá la ponencia de Darina Martykánová (Universidad Autónoma de Madrid), centrada en su faceta de ingeniero, y se completará con las intervenciones de María José Solanas Bagües, Francisca Vera Pérez y José Luis Ollero Vallés, investigador del Instituto de Estudios Riojanos, quien analizará las valoraciones historiográficas e interpretativas sobre el político logroñés. El congreso concluirá con una visita guiada por el casco histórico de Logroño.

Este encuentro académico forma parte del conjunto de actividades impulsadas por la Fundación Sagasta y el Instituto de Estudios Riojanos con motivo del Año Sagasta, que a lo largo de 2025 han articulado diversas líneas de trabajo.

Entre ellas destacan los monográficos dedicados a Sagasta en las revistas Belezos y Berceo, la edición de un cómic divulgativo sobre su figura actualmente en proceso de edición, así como la organización de ciclos de conferencias en Logroño y Torrecilla en Cameros, localidad donde nació Sagasta el 21 de julio de 1825.