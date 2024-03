Consejera Infraestructuras valenciana dice que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo "es clave y beneficia a toda España"

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de infraestructuras, Medio Ambiente y Agua de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, ha afirmado que para su comunidad "es una infraestructura clave, no solo para las siete comunidades autónomas que van a estar beneficiadas, sino para toda España", ya que "vertebrará el noroeste español, y nos comunicará a las comunidades autónomas, a través del ferrocarril con Europa y con el resto del mundo, por supuesto".

La responsable de infraestructuras valenciana ha intervenido en el 'Foro Impulso al Corredor Cantábrico-Mediterráneo', que se desarrolla en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, Riojafórum. Participan responsables empresariales de Cantabria, Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana, además de la comunidad riojana, como anfitriona. También hay representación institucional, en el caso de La Rioja, liderada por el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y el de Aragón, Jorge Azcón, así como otros consejeros de área de Transportes de otras comunidades como la propia Pradas.

Ha asegurado que "nosotros desde la Comunidad Valenciana ya estamos haciendo los deberes, con las obras de la futura Intermodal en Sagunto , que se han iniciado ya, hace escasamente una semana", por lo que "ahora a quien le corresponde hacer los deberes es al Gobierno de España".

En este punto, ha lamentado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "está en otras cuestiones que deberían quedarse fuera del debate nacional y autonómico, pero que, lamentablemente, hoy están muy presentes".

Por ello, le ha exigido "al Gobierno de España que piense en las oportunidades que están quedando lastradas cuando no se ejecutan este tipo de infraestructuras tan necesarias para el país", por lo que ha reiterado que el Ejecutivo central "debe centrarse en cuestiones como estas infraestructuras, que en definitiva son oportunidades, son empleo y son cohesión territorial".

"CIUDADANOS DE SEGUNDA"

Junto a Pradas, en la comparecencia de prensa, ha tomado la palabra el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, que ha lamentado la presencia de representantes del Ministerio de Transporte y de ADIF, sobre todo porque el Corredor "es una infraestructura importante para el país", teniendo en cuenta que las comunidades afectadas "representan el 30 por ciento del PIB del país".

Ha asegurado, que "las infraestructuras son elementos de competitividad no solo para las empresas, sino para los territorios", y no llevarlas a cabo "refleja que en estos momentos los ciudadanos de nuestras comunidades somos españoles de segunda, porque no tenemos la infraestructura adecuada y no estamos debidamente conectados".