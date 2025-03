Consejera Salud valora que la tendencia en listas de espera en La Rioja "es a la baja" y asegura que "seguirá bajando"

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Servicios Sociales de La Rioja, María Martín, ha valorado este lunes que la tendencia en las listas de espera en la comunidad "en los dos niveles asistenciales" es "a la baja" y ha asegurado que "seguiremos haciendo todo lo qu esté en nuestra mano, seguirá bajando".

Tras presentar un nuevo programa con cuatro nutricionistas en Atención Primaria, y a preguntas de los periodistas sobre la movilizaciones iniciadas ante los centros de salud por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública reclamando atención en 48 horas, Martín se ha mostrado "sorprendida" por estas convocatorias.

"Es una pena -ha dicho- que la Plataforma no empezase a salir y a reivindicar hace cinco años, seis años, cuando las listas de espera se empezaron a disparar. Yo creo que aquí lo importante es la tendencia de las listas de espera, que tanto en el primer nivel asistencial, que es Primaria, como en el nivel hospitalario, están bajando desde hace año y medio, esa tendencia es a la baja".

Por lo tanto, ha continuado la consejera, "me sorprende que justo ahora que esa tendencia es a la baja sea cuando vuelven a surgir unas manifestaciones que durante unos años en los que esas listas se dispararon no eran públicas". "No obstante, yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y eso hay que respetarlo y ya está", ha añadido.

Con todo, en sus palabras, "nuestro trabajo es seguir en esa tendencia a la baja con esas listas de espera, en ello estamos, lo estamos consiguiendo y además lo estamos consiguiendo en medio de esa dificultad que supone la emergencia sanitaria nacional, que es la falta de profesionales sanitarios y en ese sentido habrá que seguir reivindicando".

Algo, ha señalado María Martín, que "también sería bueno reivindicarlo en el Ministerio de Sanidad, que es necesario que haya más profesionales sanitarios, ojalá esa competencia dependiera de nosotros, porque creo que sería más ágil y conseguiríamos mejores resultados".

"Pero en este caso creo que en lo que nos corresponde a nosotros como Gobierno de La Rioja, la buena noticia es que la tendencia de listas de espera en los dos niveles es a la baja, seguirá bajando, seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos y así vamos a seguir trabajando de la mano de los profesionales y paso a paso y día a día", ha concluido.