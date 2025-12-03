Consejo Sectorial Mujer destaca recursos de La Rioja para impulsar la igualdad y hacer frente a violencia género en 2025

El Consejo Sectorial de la Mujer destaca los recursos del Gobierno de La Rioja para impulsar la igualdad y hacer frente a la violencia de género en 2025 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Sectorial de la Mujer de La Rioja ha celebrado este miércoles, día 3, su segunda reunión en la sede de la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad.

Una sesión en la que se ha destacado los recursos del Gobierno de La Rioja para impulsar la igualdad y hacer frente a la violencia de género en 2025 y en la que también se ha dado cuenta del avance de los programas, servicios y proyectos impulsados por el Ejecutivo autonómico en materia de Mujer durante los últimos meses.

La reunión, presidida por la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, ha contado con la participación de la subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, miembros del CAM, representantes de entidades sociales, miembros del movimiento asociativo y otros agentes que forman parte de este órgano de consulta y participación en materia de igualdad.

Entre los datos presentados, destaca la actividad del Centro Asesor de la Mujer (CAM), servicio social especializado que ofrece atención integral a través de intervención social, apoyo psicológico y asesoramiento jurídico.

Hasta el 1 de diciembre de 2025, el CAM ha atendido a 284 mujeres, de las cuales 170 lo han sido por violencia de género. El perfil mayoritario corresponde a mujeres de entre 30 y 64 años (casi ocho de cada diez usuarias), con una distribución equilibrada entre nacionalidad española (53%) y otras nacionalidades (47%). Por territorios, la mayoría procede de Logroño (62%), seguida de Rioja Centro (21%), Rioja Alta (11%) y Rioja Baja (6%).

En materia jurídica, el CAM ha gestionado 445 consultas a través del convenio entre el Gobierno de La Rioja y el Ilustre Colegio de la Abogacía de La Rioja. La mayoría se han centrado en Derecho de familia (224), seguidas de asuntos penales (65), asistencia jurídica gratuita (64) y cuestiones laborales (29), además de consultas relacionadas con protección de menores, extranjería, conciliación e igualdad.

REFUERZO DE LAS ACREDITACIONES Y RECURSOS RESIDENCIALES

El Consejo ha analizado también el incremento del uso de los instrumentos administrativos de protección a las víctimas de violencia de género.

En lo que va de año, se han emitido 12 acreditaciones administrativas como víctimas de violencia de género, así como 13 certificados acreditativos de la situación de violencia de género al amparo de la Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja.

En cuanto a los recursos residenciales (servicio de atención residencial de emergencia, alojamiento e intervención integral, recurso para madres jóvenes y gestantes y pisos de tránsito para mujeres víctimas de violencia de género), a lo largo del año han sido atendidas 166 personas, entre mujeres y menores.

Es importante destacar que el teléfono de atención a la mujer es totalmente gratuito 900 71 10 10, atendido por profesionales del CAM en horario de mañana y coordinado con el 016 el resto del día, ha recibido 42 llamadas, 29 de ellas relacionadas con violencia de género y 13 vinculadas a consultas sobre igualdad.

Además, se ha informado que, en la actualidad, se está tramitando un nuevo convenio con el Ministerio de Igualdad para reforzar la prestación del servicio telefónico 016, ampliado por la Ley Orgánica 10/2022 a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidos los abusos sexuales.

El 016 ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata, de forma gratuita, confidencial, multicanal y disponible las 24 horas del día en todo el territorio nacional.

En este marco, el Centro Asesor de la Mujer (CAM) continuará atendiendo las llamadas y derivará aquellas relacionadas con abusos sexuales al SAVAS, reforzando así la coordinación y la respuesta especializada a las víctimas en La Rioja.

MÁS SUBVENCIONES Y PROYECTOS CON ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS

Durante la reunión se ha informado igualmente del incremento de las subvenciones dirigidas a entidades sociales y a entidades locales en el ámbito de la Mujer.

En la convocatoria de servicios sociales 2025 para entidades sin ánimo de lucro, en el sector Mujer se han presentado 21 entidades (dos más que el año anterior) con 42 programas (siete más), que incluyen mantenimiento de sedes, proyectos específicos de violencia de género, reducción de la brecha digital y programas de corresponsabilidad y cuidados.

La cuantía asciende a 87.757,28 euros, frente a los 73.188,48 euros de 2024. A ello se suman las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF, con 10 entidades beneficiarias y 14 proyectos centrados en la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres (violencia de género, trata con fines de explotación sexual, delitos sexuales, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, etc.), por un importe de 98.677 euros, superior a los 92.177 euros del ejercicio anterior.

En relación con los planes de igualdad internos en la administración local, en 2025 han solicitado ayudas 11 ayuntamientos, de los que 10 resultan beneficiarios. Prácticamente todos ya han completado el diagnóstico previo y la elaboración de su primer plan de igualdad interno.

SENSIBILIZACIÓN, ESCUELA IGUALDAD, PLAN CORRESPONSABLES Y CONVENIO UR.

El Consejo Sectorial ha repasado también las principales actuaciones de sensibilización desarrolladas durante el año, como la campaña del 8 de marzo, con catas divulgativas en distintas localidades, la exposición 'Nuestras referentes, nuestras madres' en la Concha del Espolón o el certamen de dibujo escolar 'Por la Igualdad'.

Así como las jornadas sobre masculinidades igualitarias y corresponsabilidad en el Centro Penitenciario de Logroño, la publicación del 'Código de buenas prácticas para una comunicación y publicidad que garantice la igualdad efectiva de las personas en La Rioja' o los actos para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Dentro de la Escuela de Igualdad, se han impulsado píldoras formativas dirigidas a AMPAS y consejos escolares, actividades con motivo del Día Internacional del Libro y del Día de la Visibilidad Lésbica, jornadas sobre salud y mujer con perspectiva de género en la menopausia y la 'II Jornada Impulso Mujer de La Rioja'.

En colaboración con la Universidad de La Rioja (UR), el convenio para la promoción de la igualdad, que asciende a 38.950 euros, ha permitido desarrollar acciones formativas e investigadoras en tres ejes: cultura de igualdad y empoderamiento femenino, prevención de la violencia de género entre la comunidad universitaria y promoción de masculinidades corresponsables.

El Plan Corresponsables 2025 ha sido otro de los puntos destacados. A través de las subvenciones destinadas a municipios y mancomunidades para actuaciones de conciliación y cuidados, han participado 112 ayuntamientos, que han desarrollado 128 proyectos con una inversión de 1.097.919,01 euros.

En el marco de la prevención, se ha reforzado la instalación de Puntos Violeta en más de una veintena de municipios y eventos culturales, con 98 horas de presencia para informar, prevenir y atender posibles agresiones sexistas; y se ha ampliado la red de exposiciones itinerantes sobre mujeres en la ciencia, la música, el cine, las artes plásticas o el emprendimiento, que han recorrido centros de participación activa y ayuntamientos de toda La Rioja.