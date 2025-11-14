La Construcción Industrializada con Madera, impulsada por ARQUIMA, genera un gran interés en La Rioja

José Antonio González de ARQUIMA durante su ponencia en el COAR de Logroño - ARQUIMA

LOGROÑO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada técnica sobre 'Construcción Industrializada con Madera', realizada ayer por ARQUIMA, la compañía especialista en Construcción Industrializada Premium con este noble material, en el COAR (Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja), despertó un gran interés entre los profesionales del sector.

A día de hoy, la Construcción en España debe superar grandes retos como la falta de vivienda, la escasez de mano de obra, la reducción de costes y tiempos de entrega o la necesidad de encontrar soluciones más eficientes, inteligentes y sostenibles.

En el acto de ayer en Logroño, José Antonio González, (Ingeniero Técnico Industrial y fundador y gerente de ARQUIMA), puso de relieve cómo la madera, uno de los materiales más antiguos y versátiles, está revolucionando el sector de la construcción nacional gracias a los sistemas industrializados. También desmontó los mitos sobre la construcción con madera y expuso su potencial para transformar el sector de la construcción.

Ventajas de la Construcción Industrializada versus la construcción tradicional:

Optimización de tiempos y costes: los sistemas industrializados mejoran la productividad sin comprometer la calidad.

Construcción pasiva y eficiencia energética: soluciones que reducen el consumo y mejoran el confort térmico.

Impacto ambiental positivo: cómo la madera contribuye a la reducción de la huella de carbono.

Precisión, durabilidad y seguridad: desmitificando los prejuicios sobre la construcción en madera.

ARQUIMA presentó su sistema propio de construcción industrializada con entramado ligero de madera: evolución, detalles constructivos, análisis del ciclo de vida y comparación con otros sistemas de edificación. Convencido de que la madera es "el material del siglo XXI", González defiende una edificación más saludable, eficiente y respetuosa con el entorno. La visión de la compañía combina innovación tecnológica, industrialización y sostenibilidad, con el objetivo de transformar el modo en que hoy en día se conciben y se construyen los edificios.

CONSOLIDACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA EN MADERA EN ESPAÑA

La construcción industrializada en madera en España, que en los últimos años está experimentando un crecimiento de más del 300% anual, será validada formalmente por el nuevo Código Técnico de la Edificación en los próximos meses.

La construcción industrializada en madera, que promueve ARQUIMA desde sus inicios, responde a la creciente demanda de viviendas con un consumo energético mínimo y ahorra más del 60 por ciento de tiempo de ejecución en obra, reduciendo plazos de entrega y costos versus la construcción convencional.

Su sistema constructivo propio permite fabricar una vivienda de unos 250 metros cuadrados en fábrica en 5 días y montarla ' in situ' en menos de una semana. Unos plazos totalmente imposibles de igualar con cualquier otro método constructivo.