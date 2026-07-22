Controlado el incendio declarado en Santa Engracia de Jubera que ha quemado 5 hectáreas

Estabilizado el incendio declarado en Santa Engracia de Jubera (La Rioja) - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este miércoles en Santa Engracia de Jubera, cercano al barranco de Valderresa, se encuentra ya controlado.

Según ha informado el Gobierno de La Rioja, la superficie afectada estimada por el fuego han sido unas 5 hectáreas.

Desde Medio Natural se han desplegado para actuar contra el fuego un helicóptero Mike Sierra con brigada helitransportada, CARIF, 2 agentes forestales y una unidad de bomberos forestales para labores de remate. También han colaborado los bomberos de Logroño.

En estos momentos permanece una unidad de bomberos forestales en labores de vigilancia y acudirá una autobomba para refrescar la zona y darlo por extinguido.