Controlado el incendio en Mansilla tras las labores de bomberos, agentes forestales y Guardia Civil

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado de que da por controlado el incendio que ayer, viernes 15 de agosto, se reactivó en Mansilla tras las labores de bomberos, agentes forestales y Guardia Civil.

Hasta 23 efectivos han trabajado esta noche en el incendio que, a primera hora de la tarde de ayer, se reactivó en Mansilla y que, a primeras horas de la noche, se consideraba activo "pero con buena previsión".

El fuego se ha acotado en un perímetro de 0,88 hectáreas entre Mansilla y Viniegra de Abajo. Poco antes de las diez de la mañana de hoy, el Gobierno de La Rioja informaba de que se daba por controlado.

A las 8:45 de la mañana la zona ya presentaba "buen aspecto", según Bomberos Forestales de La Rioja. Una situación que coincidía con el relevo a los efectivos que han estrado trabajando toda la noche y para los que Cruz Roja ha colaborado en avituallamiento.

Restan labores de liquidación con, siguiendo la información del Ejecutivo regional, dos agentes forestales, autobomba forestal y nodriza y dos Unidades de bomberos forestales.

EXTINGUIDO Y REACTIVADO

El incendio de Mansilla se originó a causa de un rayo el pasado martes, 12 de agosto; a las 10:30 horas del viernes, 15 de agosto, el Gobierno riojano lo daba por extinguido, y poco antes de las 16:00 se reactivaba en la zona de cumbre de Mansilla-Pico Sanchón.

Fue el trabajo de vigilancia sobre la zona el que detectó que se había reactivado en la zona de cumbre. Inmediatamente se procedió a atacarlo con tres agentes forestales, dos autobombas, dos retenes y un equipo MS+CARIF (de intervención en helicóptero).

A las 20:50 horas se informó de que el incendio estaba "activo con buena previsión" y de que se habían quemado 0,88 hectáreas de pasto y matorral en Cerro Sanchón. En la mañana de hoy se ha dado por controlado.