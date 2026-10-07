El convenio de Servicios Sociales de Ayuntamiento Logroño y Gobierno riojano superará los 10,7 millones para 2026 y 2027

Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el convenio que suscribirán el Consistorio y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, para la financiación conjunta de programas sociales integrados en la Red Básica de Primer Nivel del Sistema Público de Servicios Sociales.

Este acuerdo, como ha reseñado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, establece "un marco estable de cooperación para garantizar la prestación de servicios sociales esenciales, priorizando la atención a colectivos en situación o riesgo de exclusión social".

El convenio, vigente durante los años 2026 y 2027, "permitirá financiar actuaciones clave en materia de ayuda a domicilio, intervención socioeducativa, ayudas de emergencia y programas de conciliación familiar, entre otros".

En total, el convenio asciende a una cuantía total de 10.747.792, 50 euros, de los que cada institución aportará 5.373.896,25 euros.

Entre los proyectos destacan el Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia, la intervención socioeducativa con menores o las ayudas de emergencia social y suministro energético, entre otros.

Se trata de unos fondos dirigidos a evitar la exclusión social, a cubrir servicios básicos y también situaciones sobrevenidas y que ponen un especial énfasis en la protección de los menores. Se potencian, además, actuaciones que atienden a las familias desde un punto de vista psicosocial.

El convenio contempla también mecanismos de control, evaluación y transparencia, además del compromiso de ambas administraciones para garantizar la protección de datos personales y la correcta ejecución de los proyectos.

Con esta iniciativa, "el Ayuntamiento y el Gobierno regional reafirman su compromiso con la cohesión social y la atención a las personas más vulnerables, fomentando un modelo de colaboración interinstitucional basado en la corresponsabilidad y la mejora continua de los servicios públicos".

PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA ERASMUS+.

Erasmus+ es un programa europeo financiado por la Unión Europea a través del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), cuyo objetivo es mejorar la calidad de la Formación Profesional en Europa, el cual actúa como Agencia Nacional.

Ofrece a alumnos, a profesores y personal que imparte enseñanzas de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio oportunidades para realizar estudios y prácticas en el extranjero, así como a mejorar las posibilidades de empleo y las habilidades personales y, de este modo, a potenciar la competitividad de la economía europea.

En este contexto, el Ayuntamiento de Logroño impulsa el programa de formación 'Logro-Europa', para que recién titulados de Formación Profesional de Grado Medio de centros educativos de la ciudad realicen prácticas laborales en varios países.

Por ello, la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para los participantes en la sexta edición de 'Logro-Europa' ('Logro-Europa IX'), que serán financiadas por el Programa Erasmus+ 2026.

Serán, en concreto, para la movilidad de estudiantes y personal de Formación Profesional de los centros educativos IES Comercio, IES Batalla de Clavijo, IES La Laboral, Centro Paula Montal, Colegio Sagrado Corazón, IES Duques de Nájera y Centro Integrado de Formación Profesional de La Rioja.

GESTIÓN DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO.

El edificio del Ayuntamiento de Logroño alberga una sala de exposiciones en la planta baja de 200 m2 y 70 metros lineales de muro expositivo que está abierta a iniciativas individuales o colectivas relacionadas con las artes plásticas o con asuntos de interés social, a las propuestas de otras instituciones y a proyectos impulsados directamente por el Consistorio.

De cara a la gestión de este espacio, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para el servicio de mediación cultural, información y atención al público de este espacio a Juan Carlos García Domingo por una cuantía de 55.337,14 euros (IVA incluido), que se desglosan en tres anualidades:

Año 2026 (noviembre de 2026): 2.313,13 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 27.668,57 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a octubre de 2028): 25.355,44 euros (IVA incluido).