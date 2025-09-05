Convocada la fase autonómica del concurso escolar 'Consumópolis21'

LOGROÑO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, ha convocado la fase autonómica del concurso escolar Consumópolis21 (curso 2025-2026), según ha publicado hoy, día 5, el Boletín Oficial de La Rioja, bajo el lema "A la hora de consumir, que no te domine el click".

Consumópolis es una herramienta educativa, puesta en marcha en 2005, que persigue fomentar entre los más jóvenes un consumo crítico, responsable, solidario y sostenible. Pretende ayudarles a reflexionar sobre cómo consumen en su día a día, especialmente en un entorno cada vez más digital y dominado por las compras online. Este concurso, que está dirigido a todos los escolares de centros públicos, concertados y privados de La Rioja, está distribuido en tres niveles: alumnado de 5º y 6º de Primaria; alumnado de 1º y 2º de ESO y alumnado de 3º y 4º de ESO o de Formación Profesional Básica, y busca promover la reflexión, de forma crítica, solidaria y sostenible, sobre un consumo responsable.

Los equipos, formados por cinco estudiantes y coordinados por un docente, deberán superar un recorrido virtual con pruebas pedagógicas y lúdicas, además de elaborar un podcast de unos 3 minutos sobre consumo responsable, vinculado al lema de esta edición.

Consumópolis se desarrolla en dos fases de participación: una autonómica, organizada por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, en la que resultan seleccionados los equipos ganadores por cada nivel de participación; y una nacional, organizada por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en la que participan los ganadores de cada uno de los tres niveles en la Comunidad Autónoma.

Los tres equipos ganadores (uno por cada nivel) recibirán como premio un libro electrónico para cada alumno y su docente coordinador, además de un diploma acreditativo para el centro. Todos los estudiantes que completen el recorrido en la ciudad virtual de Consumópolis obtendrán un diploma de participación descargable en la propia web del concurso.

Asimismo, el profesorado coordinador podrá ver reconocida esta actividad como formación permanente, con entre 8 y 20 horas inscritas en el Registro de Formación del Profesorado de La Rioja, en función del número de equipos completados.

Inscripción de equipos: del 6 de octubre de 2025 al 2 de marzo de 2026 en la web www.consumopolis.consumo.gob.es.

Pruebas virtuales: podrán completarse hasta el 24 de marzo de 2026.

Entrega de trabajos en equipo: hasta el 8 de abril de 2026.