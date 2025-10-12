Correos lanza una campaña de descuentos para enviar productos agrícolas en cuatro oficinas de La Rioja

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas de Correos de Alfaro, Arnedo, Lardero y Calahorra llevarán a cabo una campaña especial destinada a facilitar el envío de productos agrícolas de la comarca de la Rioja mediante descuentos en el envío de paquetería. Los ciudadanos y los productores agrícolas, en particular, pueden hacer llegar los productos de la huerta riojana a cualquier punto de la Península.

Este servicio estará disponible hasta el 30 de noviembre. Las alcachofas, los pimientos rojos, la verdura de invierno como brócoli, cardo o borraja pueden beneficiarse de esta promoción especial. Además del envío desde las oficinas, los vecinos de estas localidades también tienen la posibilidad de tramitar sus paquetes directamente desde su domicilio a través de sus carteros y carteras rurales.

El paquete habilitado para esta campaña agrícola es la Caja Mediana Tarifa Plana del Paq Premium. Los ciudadanos podrán introducir en este paquete la cantidad de producto que admita el embalaje sin límite de peso. Correos ofrece para ellos un precio reducido con descuentos respecto a la tarifa estándar de esta modalidad de paquetería.

Al ser productos alimentarios, el servicio de Correos está diseñado para garantizar una entrega rápida y eficaz: El cliente puede elegir el lugar de entrega (domicilio, empresa, local comercial, oficina de Correos, etc.) y el servicio incluye notificaciones por SMS y de correo electrónico para el destinatario. Todos los envíos cuentan con un seguro especial incluido.