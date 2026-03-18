LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias SOS Rioja 112 ha trasladado este miércoles una información de la Dirección General de Infraestructuras, advirtiendo de un corte total del tráfico de la LR-134 en el acceso a Calahorra por obras de asfaltado.

En concreto, se indica en el aviso que el corte se lleva a cabo "con motivo de los trabajos de asfaltado del cruce de la canalización de regadío, se va a realizar un corte total al tráfico del Ramal "R2" de la LR-134 (acceso a Calahorra en sentido San Adrián-Calahorra) para llevar a cabo los trabajos mencionados".

La duración prevista del corte total es desde el 19 de marzo hasta el 20 de marzo de 2026, en un horario que se extenderá desde las 8 horas del día 19 hasta la finalización de los trabajos el día 20 de marzo de 2026.

Se permitirá el acceso a los propietarios de las fincas afectadas. El corte estará debidamente señalizado.