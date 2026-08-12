La creación de empresas sube un 86,7% en junio en La Rioja

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LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en La Rioja subió un 86,7 por ciento en junio en tasa interanual con un total 56 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 9, un 50 por ciento más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresass en un mes de junio en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de junio, la creación de empresas en La Rioja encadena quince meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 56 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 0,53 millones de euros, lo que supone un 84,46 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año (0,53 millones de capital desembolsado).

De las 9 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en La Rioja, 9 lo hicieron voluntariamente; 0 por fusión con otras sociedades y las otras 0 restantes por otras causas.

La Rioja (+86,67 por ciento) Navarra (+78,21 por ciento) y Extremadura (+33,03 por ciento) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Galicia y Comunitat Valenciana con retrocesos de un 13,37 por ciento, 11,45 por ciento y un 7,64 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Comunitat Valenciana (+52,08 por ciento), La Rioja (+50 por ciento) y Murcia (+40 por ciento) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Extremadura y Castilla - La Mancha las que menos, con retrocesos de un 42,86 por ciento, 38,46 por ciento y un 8,82 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 8,3 por ciento en La Rioja en junio, hasta las 11 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 1,88 millones de euros, cifra un 60,4 por ciento inferior a la de junio del año anterior.