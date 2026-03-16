Cristina Almeida aboga por mirar el mundo "con ojos de mujer" para avanzar en progreso y libertad

El PSOE de La Rioja ha distinguido este lunes con el premio Alicia Izaguirre a la abogada y presidenta del Partido Socialista de Madrid, Paca Sauquillo, y la abogada, Cristina Almeida. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha distinguido este lunes con el premio Alicia Izaguirre a la abogada y presidenta del Partido Socialista de Madrid, Paca Sauquillo, y la abogada, Cristina Almeida. Precisamente Almeida ha instado a "mirar al mundo con ojos de mujer" para avanzar "en progreso y libertad"

Los premios Alicia Izaguirre, que se llevan concediendo desde 2022, reconocen a personas o entidades que luchan por lograr la igualdad y que son referentes para el feminismo. En esta V edición, la Casa de los Periodistas de Logroño ha sido el escenario elegido para celebrar el homenaje que ha contado con la presencia de numerosos socialistas regionales.

AVANCE DE DERECHOS

En una intervención previa ante los medios de comunicación, Paca Sauquillo ha agradecido esta distinción "no solo por el nombre que lleva, Alicia Izaguirre una mujer a la que tuve la suerte de conocer sino por lo que significa" en el avance de derechos.

Como ha reconocido en su discurso, en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres se ha avanzado mucho pero no hay que detenerse. "Empezamos en un momento en el que las mujeres no existíamos para la sociedad, estábamos sometidas a los hombres, a los maridos... cuando yo empecé a ejercer teníamos lo que era la licencia marital y hoy evidentemente España es un país que avanza muchísimo, pero tenemos que seguir avanzando".

Por ello ha querido aprovechar la entrega de este premio para "decirles a muchísimas mujeres, desgraciadamente de otros países, como en este momento el caso de las mujeres iraníes o las mujeres afganas, que algunas de ellas están en la cárcel precisamente por el hecho de defender los derechos de las mujeres que la conquista de las mujeres se consigue a través del movimiento feminista, a través de la sociedad".

Como ha defendido "no puede haber socialismo si no hay feminismo y no puede haber feminismo si no es a través de la democracia y la libertad. La guerra lo único que trae es violencia y es volver atrás", ha finalizado.

Paca Sauquillo es conocida por su activismo como abogada laboralista y en defensa de las libertades democráticas durante la dictadura de Franco. Además, desde febrero de 2025 preside el PSOE de Madrid. Ha sido diputada de la Asamblea de Madrid, senadora y eurodiputada.

"PARA LAS MUJERES SILENCIADAS"

Por su parte, la abogada Cristina Almeida ha querido hacer un reconocimiento a "muchas mujeres que han estado silenciadas 40 años. A mí me preocupa que cuando una mujer sale así, que no la masculinicen, sino que sea capaz de imponer su visión femenina. Y yo creo que Alicia Izaguirre no dejó nunca de ser mujer, aunque fuera cargo público".

Ha asegurado que el mundo "necesita ser mirado con ojos de mujer. Los ojos de algún tipo de hombre han sido y son absolutamente negativos para el progreso y para la libertad".

Mirar con ojos de mujer -ha dicho- es, en el fondo, "mirar por la vida cotidiana, por la felicidad continua, por agilizar la vida de toda la gente. Y por eso me siento muy honrada con este premio porque Alicia Izaguirre tenía ojos de mujer".

Cristina Almeida es una destacada abogada laboralista y fue una de las abogadas de la acusación en el juicio por la Matanza de Atocha. Además, ha sido diputada y senadora. Ambas son figuras con un destacado papel en la defensa del feminismo y los derechos de la mujer desde hace décadas.

"HAN ABIERTO PASO A MUCHAS OTRAS MUJERES"

Finalmente, el secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, ha agradecido la presencia de Sauquillo y Almeida en estos premios; "Es un privilegio poder estar también rodeado esta tarde con dos mujeres de la historia viva de nuestro país y sobre todo de la esencia democrática de nuestro país".

Esas mujeres -ha defendido García- que han luchado desde los despachos como abogadas laboralistas, defendiendo a trabajadores y trabajadoras perseguidos, desde las calles velando y luchando por la paz, por la libertad de los movimientos sociales y también desde la política. "Ellas abrieron paso a tantas y tantas mujeres y también hombres que hemos podido incorporarnos a la democracia".

Por ello, el PSOE de La Rioja premia a estas mujeres con el reconocimiento Alicia Izaguirre "una riojana muy querida por nosotros. Esa mujer que fue capaz también de ganar en las elecciones en el año 87 pero que destacó también por romper techos de cristal, por ser un modelo de mujer feminista que luchaba por la paz, por la libertad y por los movimientos sociales".

Estos premios llevan su nombre porque el PSOE "tiene clara cuál es su bandera; la igualdad, el feminismo, alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Mucho se ha avanzado, mucho se ha conquistado, pero no es irreversible".

PREMIADOS ANTERIORES

Los premios Alicia Izaguirre comenzaron a entregarse en 2022. Desde entonces, la lista de personas y entidades reconocidas es la siguiente:

- Año 2022: Carmen Calvo y Mujeres Riojanas en el Arte. - Año 2023: José Luis Rodríguez Zapatero y Ángeles Espinosa. - Año 2024: Elma Sainz y la Gaita Mixta de Cervera. - Año 2025: Fernando Grande Marlaska y Antonia Aretio.