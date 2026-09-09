La cronista oficial de Logroño, Isabel Murillo, nombrada "Amiga de la Cofradía de San Gregorio" - COFRADÍA DE SAN GREGORIO

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La archivera y cronista oficial de Logroño Isabel Murillo García-Atance ha recibido este pasado sábado el nombramiento de "Amiga de la Cofradía de San Gregorio", en un sencillo pero emotivo acto en el que recibió la medalla de la Cofradía, así como un diploma acreditativo.

Con este nombramiento, que tuvo lugar en la ermita de San Gregorio, los cofrades desean reconocer los méritos de personas y organizaciones en sus actividades y la relación con nuestra Cofradía. El acto finalizó con un brindis con un vino riojano.

Isabel Murillo es el número catorce de los "Amigos de la Cofradía de San Gregorio", ya que anteriormente se han distinguido a la Bodega Viñedos de Contino y a su alma mater, Jesús Madrazo; a Ignacio Evangelio de Peñaclara; a Javier Caballero de Imprenta Moderna; Pepe Villuela; ONCE; Lucia Pérez; Chema Purón; Calado de Ruavieja; La Becada; Maru Hernáiz; Tania Gómez; y Arturo Ezquerro.