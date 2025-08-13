Cruz Roja abre un Banco Solidario de Bicicletas dentro de un programa que también conciencia sobre su uso

Las donaciones se realizan a través de las redes sociales de Cruz Roja Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha puesto en marcha un programa que incluye tanto la concienciación sobre el uso de la bicicleta, tanto en espacios públicos como en centros educativos, como la donación de bicicletas para personas que las necesiten como medio de transporte.

En el día de hoy, Cruz Roja ha instalado una carpa en las piscinas de Las Norias en la que, a través de juegos con premios, se daban "píldoras informativas" para concienciar sobre los beneficios del uso de la bicicleta como medio de transporte.

Tal y como ha explicado el responsable de Medio Ambiente de Cruz Roja en La Rioja, Gabriel Alcañiz, se busca trasladar que el uso de la bicicleta "es bueno para la salud y también para el medio ambiente".

La carpa, que se llevará a otras localizaciones, incluye un pasapalabra con pequeñas píldoras de información sobre seguridad vial o sobre el un uso seguro de la bicicleta.

También, encuestas motivacionales para, a través de cinco preguntas "muy sencillas, traer al plano consciente cuál es el uso habitual de la bicicleta en nuestro día a día".

Una tercera actividad pretende dar a entender qué es la huella de carbono y calcular una aproximación de nuestra huella de carbono para ver cómo influye la movilidad; y una cuarta un taller para aprender los mantenimientos básicos de nuestra bicicleta.

El programa también se llevará a los centros educativos que se adhieran a partir de septiembre y permitirá talleres en las aulas en los que se trabajarán conocimientos de primeros auxilios, cómo reaccionar en un accidente de tráfico o movilidad segura y seguridad vial.

BANCO SOLIDARIO

Por último, se ha iniciado un Banco Solidario de Bicicletas, cuyo propósito es poner en contacto a personas que tienen bicis y no les importaría deshacerse de ellas y donarlas a personas que pueden utilizarlas como transporte habitual en su día a día.

La recepción de las bicicletas se realiza a través de las redes sociales de Cruz Roja Rioja, donde hay un formulario en el que las personas interesadas pueden poner sus datos de contacto y los datos básicos de la bicicleta.

Desde Cruz Roja ya se ha identificado entre cincuenta y sesenta familias participantes en los proyectos de esta entidad que podrían ser destinatarias de estas bicicletas.