Cruz Roja ha atendido este miércoles de San Mateo a 8 personas, sin necesidad de traslado a centro sanitario

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atenciones de Cruz Roja durante este miércoles de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2024 en Logroño han ascendido a 8 personas, sin que en ningún caso se haya necesitado traslado a un centro sanitario por parte de los efectivos.

La Oficina Provincial de Cruz Roja Española en La Rioja mantiene activo un dispositivo preventivo en los actos más destacados en las Fiestas de San Mateo, colaborando además con el Servicio Riojano de Salud para reforzar la atención sanitaria urgente.

De esta manera, y hasta las 9 horas de este jueves 25 de septiembre, estas cifras suponen un acumulado de 132 personas atendidas, de las que 32 han necesitado traslado a centro sanitario.

El operativo cuenta con puestos de atención fijos en el Recinto Ferial y en la Plaza del Mercado, donde las asistencias registradas hasta el momento han sido de carácter leve.

De las atenciones efectuadas de acuerdo con este último parte, desde Cruz Roja se subrayan una asistencia leve en la suelta de las vaquillas; otra atención a una personas, igualmente de carácter leve, en el puesto de la Plaza del Mercado; mientras que dos personas tuvieron que ser atendidas en el Ferial sin necesidad de traslado.

También cuatro espectadores fueron atendidos en la feria taurina, del mismo modo, sin que fuera necesario su traslado a ningún centro hospitalario; y se remarca por último que, en lo referente al Pisado Popular de la Uva, no se han registrado incidencias.