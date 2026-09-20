Cruz Roja atiende a 91 personas durante la primera jornada de San Mateo 2026, 26 con traslado a centro sanitario - CRUZ ROJA LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha atendido a un total de 91 personas durante la primera jornada de las Fiestas de San Mateo 2026, según los datos facilitados por la organización.

De acuerdo con estas informaciones, un total de 26 personas, precisaron traslado a centros sanitarios durante los distintos dispositivos desplegados en Logroño.

En concreto, el dispositivo sanitario activado con motivo del disparo del cohete anunciador de las fiestas atendió a 46 personas, en su mayoría por heridas, traumatismos y lipotimias, todas ellas de carácter leve.

De estas asistencias, una persona precisó traslado a un centro sanitario para valoración complementaria. Además, durante el desarrollo del operativo se realizaron otros tres traslados por motivos ajenos directamente al acto del cohete.

Para garantizar la cobertura sanitaria del evento, Cruz Roja movilizó a alrededor de 50 personas voluntarias, distribuidas entre un Puesto Sanitario Avanzado, cuatro puestos de alerta y primeros auxilios ubicados en el perímetro de la Plaza del Ayuntamiento, cuatro ambulancias y diferentes recursos de apoyo a emergencias.

PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA PLAZA DEL MERCADO.

Durante las horas posteriores al chupinazo, el puesto fijo de atención ubicado en la Plaza del Mercado atendió a 15 personas, de las cuales cinco requirieron traslado a centros sanitarios para su valoración.

Este recurso estuvo integrado por personal médico, personal técnico en emergencias sanitarias y socorristas, apoyados por una ambulancia. La mayor parte de las asistencias estuvieron relacionadas con heridas por cortes.

Las intervenciones realizadas corresponden tanto a asistencias presenciales en el propio puesto como a movilizaciones coordinadas por el Centro de Coordinación Operativa de SOS Rioja en la zona del Casco Antiguo de Logroño.

PUESTO SANITARIO RECINTO FERIAL.

Por su parte, el puesto fijo instalado en el recinto ferial atendió a una persona, que fue derivada a un centro sanitario para la realización de pruebas radiológicas complementarias.

APOYO A LA RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.

Además de la cobertura específica de los actos festivos, Cruz Roja reforzó durante la jornada la respuesta sanitaria ordinaria ante el incremento de incidencias en la vía pública.

Los recursos puestos a disposición de SOS Rioja 112 realizaron 29 intervenciones, de las cuales 16 requirieron traslado a centros sanitarios, contribuyendo así a reforzar la capacidad de respuesta del sistema público de urgencias y emergencias durante una de las jornadas de mayor afluencia de público del año.

Con este dispositivo, "además de estar presente en los actos más multitudinarios de las fiestas, conseguimos un refuerzo al servicio de urgencias y emergencias del Servicio Riojano de Salud", reseñan desde Cruz Roja.