Cruz Roja Juventud organiza en agosto la octava edición del campamento de educación ambiental "Pachamama" para niñas y niños de 10 a 14 años - CRUZ ROJA LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Juventud en La Rioja celebrará del 17 al 21 de agosto la octava edición del Campamento de Educación Ambiental "Pachamama", una propuesta dirigida a niñas y niños nacidos entre 2012 y 2015 que combina ocio educativo, convivencia y sensibilización ambiental en un entorno rural privilegiado.

En esta ocasión, el campamento tendrá lugar en Pedroso (La Rioja), continuando así la apuesta de la organización por acercar a la infancia al medio natural y al conocimiento del territorio riojano. El campamento ofrece 40 plazas y propone una programación basada en el aprendizaje vivencial.

Durante cinco días, las personas participantes formarán parte de la "Misión Pachamama", una aventura tematizada que les permitirá investigar qué está ocurriendo en la Tierra y comprender cómo las decisiones humanas influyen en el presente y el futuro del planeta.

"Queremos que las niñas y los niños vivan una experiencia inolvidable en contacto con la naturaleza y, al mismo tiempo, descubran que cada pequeño gesto cuenta para cuidar el planeta, fomentando esa acción a través del conocimiento del medio natural. Pachamama busca despertar la curiosidad, el pensamiento crítico y el compromiso ambiental a través del juego, la convivencia y la aventura", explica Silvia Serrano de la Cuesta, directora autonómica de Cruz Roja Juventud en La Rioja.

La programación incluye rutas interpretativas por el entorno rural, gymkhanas, juegos cooperativos, talleres ambientales, retos de investigación, dinámicas de rol, un escape room, veladas temáticas, juegos nocturnos y una travesía con pernocta en otro municipio de la comarca, combinando diversión y aprendizaje en un entorno natural.

A través de estas actividades, el itinerario educativo de Pachamama aborda contenidos como el cambio climático, la conservación de los recursos naturales -con especial atención al agua-, la gestión de residuos, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, las desigualdades socioambientales y la cooperación, promoviendo valores como el respeto, la empatía, la corresponsabilidad y el trabajo en equipo.

El campamento mantiene además su compromiso con un modelo de ocio educativo inclusivo y de calidad, liderado por un equipo de personas voluntarias especializadas en educación ambiental y tiempo libre, que cada verano hacen posible esta iniciativa.

Las inscripciones se realizan por orden de solicitud hasta completar las 40 plazas disponibles. El precio del campamento es de 140 euros e incluye todas las actividades, alojamiento, manutención y transporte desde Logroño hasta Pedroso. Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.office.com/e/VSLxpmmw5M