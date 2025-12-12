Cruz Roja Juventud en La Rioja aspira a reunir 1.300 juguetes educativos para más de 650 niños y niñas

Archivo - Málaga.- Cruz Roja impulsa 'El juguete educativo' para garantizar derecho al juego de niños en situación vulnerabilidad - CRUZ ROJA - Archivo

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores es el objetivo del proyecto 'El Juguete Educativo' de Cruz Roja Juventud. El objetivo de la edición 2025/2026, con el lema 'Sus derechos en juego' es atender a más de 650 niños y niñas en vulnerabilidad social en La Rioja, garantizado su derecho al juego y sensibilizar sobre la importancia del mismo.

Este viernes 12 y sábado 13 de diciembre (desde las 10,00 y hasta las 19,30) arranca la campaña solidaria de recogida de juguetes de Carrefour. Esta iniciativa, impulsada por Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja, y desarrollada por Cruz Roja Juventud, cuenta con una donación inicial de 100.000 euros en juguetes nuevos por parte de Carrefour (2.000 euros en el caso de La Rioja).

A esta contribución se sumarán las donaciones ciudadanas realizadas en el Carrefour del CC Berceo, punto de recogida habilitado en nuestra región. En La Rioja, Cruz Roja Juventud prevé entregar juguetes educativos a las siguientes familias: Alfaro (50), Calahorra (70), Arnedo (60), Logroño (410) y Haro (60).

El proyecto 'El Juguete Educativo' va más allá de la entrega de juguetes. Su finalidad es proporcionar a las familias herramientas para educar en valores, fomentar el juego saludable y acompañar el desarrollo integral de la infancia. Desde Cruz Roja Juventud se entiende el juego como vía de difusión de cualquier propuesta educativa y pedagógica, de ahí que se inviertan todos sus esfuerzos para que, ningún niño o niña y adolescencia se quede sin recibir un juego o juguete durante todo el curso escolar.

Los juguetes no son únicamente una fuente de ocio: mejoran la comunicación, favorecen la socialización y potencian habilidades motrices, sociales e intelectuales. Por ello, es fundamental que se adapten a la edad, capacidades y gustos de cada menor.

Para Cruz Roja y Cruz Roja Juventud, el derecho al juego es igual para todos los niños y niñas, al margen de la situación en la que se encuentren. Por ello, reivindica cada año que todos y todas tengan los mismos derechos y tenga la oportunidad de estrenar juguetes; por tanto, no se aceptan productos usados.

Se busca que sean no bélicos, no sexistas, y educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad, ya que son elementos trasmisores de valores sociales. Y dentro del compromiso de la Organización con el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

OTRAS FORMAS DE DONAR

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados o habilitar uno nuevo, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través de bizum 04048 o del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.

Una vez verificado que los productos cumplen las especificaciones, Cruz Roja Juventud los clasifica según la edad a la que van destinados y las habilidades que potencia, sociales, motrices, intelectuales. De esta manera, Cruz Roja genera un 'almacén' con todos los juguetes y en todas las localidades, que aparecen en el mapa de la web de Cruz Roja Juventud. Según las necesidades que haya que cubrir, las personas voluntarias estudian las necesidades de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, y a través del conocimiento de los gustos de cada menor para poder entregarles el juego o juguete que mejor se adecúe, que se le entrega a la familia en estas fechas para poder entregarlo en el momento que estas consideren (fiestas de fin de año, cumpleaños, fin de curso, etc.)

CAPTACIÓN EMPRESAS Y DONACIONES

Desde Cruz Roja se abre la colaboración a entidades o empresas que quieran donar juguetes o aportaciones económicas para la adquisición de juguetes, desde diversas formas de colaborar: Ofreciendo puntos de recogida de juguetes. A través de la donación de juguetes en especie. Realizando actividades dentro de empresas para contribución a la campaña. Destinando una parte de una recaudación de eventos deportivos o sociales. También se puedes explorar diversas formas de colaboración contactando con juventud_26@cruzroja.es

TALLER ABIERTO PARA TODA LA POBLACIÓN Se realizará en Cruz Roja Calle Samalar 12 de Logroño de 18,30 a 19,30 un taller sobre la importancia del juguete y sobre sus beneficios en el desarrollo. Para apuntarse al taller, bastará con acudir a las instalaciones el día de la impartición del taller. Para seguir información actualizada sobre la campaña de juguetes, se puede seguir a través del siguiente enlace: https://sway.cloud.microsoft/M5Lc7dCuJC1X2FEb?ref=Link