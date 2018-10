Cs aboga por estudiar el impacto acústico de las terrazas en Logroño antes de aprobar la Ordenanza

Publicado 03/10/2018 13:11:09 CET

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, ha apostado este miércoles porque, antes de aprobar la nueva Ordenanza de Terrazas del Consistorio, se "estudie y delimite" el impacto acústico de las terrazas en las calles de la ciudad y que, además, se apruebe previamente la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Como ha señalado San Martín en rueda de prensa, "una norma particular como la Ordenanza no puede contradecir una normativa superior como es el PGOU, que establece que en las zonas residenciales no puede haber tantos metros cuadrados de terrazas".

Por eso, el portavoz 'naranja' ha incidido en que "lo que Ciudadanos ha propuesto al respecto de la nueva Ordenanza es la necesidad de realizar un estudio sobre el impacto que en determinadas zonas de la ciudad tendrá esta normativa".

"También pedimos un Plan no estratégico de ruido de ocio ante la situación que se vive en algunas zonas de Logroño en las que, durante los fines de semana, de 12 a 3 de la madrugada, se están rebasando en 20 puntos los decibelios marcados por los objetivos de calidad acústica, acercándonos a los 80 decibelios que la OMS establece como nocivos para el descanso y la salud de las personas", ha dicho.

En este sentido, San Martín ha querido dejar claro que "no estamos contra las terrazas ni contra los hosteleros, pero sí estamos a favor del descanso y de la salud de los logroñeses y por ello, es necesario ese Plan Estratégico de Ruido de Ocio que el concejal del ramo, Ruiz Tutor, se niega a presentar en la Mesa del Ruido".

Ha recordado que "se nos convoca a la reunión sobre la Ordenanza de terrazas mañana a las 13 horas, poco antes del pleno ordinario de la ciudad", encuentro ante el que "tanto los grupos municipales como las asociaciones de hosteleros y vecinos ya hemos manifestado nuestra disconformidad", por lo que ha adelantado que Ciudadanos no acudirá a esta convocatoria.

Por último, ha incidido en que "Ciudadanos ha trabajado muy duro por una nueva Ordenanza de Terrazas", por lo que ha considerado "necesario aprobar un plan de acción contra el ruido de ocio, primero, y, luego, trasladarlo a la propia Ordenanza para defender la salud de los logroñeses".