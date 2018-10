Cs acusa al resto de formaciones de "jugar al despiste" y de "no tener interés" en reformar el Estatuto de Autonomía

Publicado 12/07/2018 11:45:34 CET

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos de La Rioja, Tomás Martínez Flaño, ha acusado al resto de formaciones políticas de la Cámara riojana de "jugar al despiste" e incluso "mentir" sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la región. En comparecencia de prensa, ha señalado que "no tienen interés" en que dicha reforma salga en esta legislatura, mientras ha asegurado que su partido "ha cumplido con los compromisos de llevar hasta sus últimas consecuencias los trabajos de la reforma del Estatuto".

De hecho, ha recordado que hace unas semanas su Grupo Parlamentario se reunió con el Gobierno riojano y con el portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido, en la que decidió de "acuerdo unánime" iniciar los trabajos de "impulsar y sacar adelante la reforma". Unos trabajos de los que se encargaron el propio Flaño y Garrido - como miembros de la ponencia- que han derivado en la redacción de una Proposición de Ley, que presentarán al pleno Ciudadanos y Partido Popular.

El texto, ha asegurado, está "revisado, concluido y aceptado por ambas partes, a falta de la firma de los dos portavoces parlamentarios", que por parte del PP no se ha llevado a cabo. Ello, para Flaño demuestra que "no tienen interés en que la reforma entre en vigor", algo que "no se merecen los riojanos, que deben de conocer los tejemanejes de este Gobierno errático e inmovilista que ahora tienen".

El también vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento ha indicado que esta Proposición de Ley se ha presentado al resto de formaciones que no la han aceptado. En la misma, aparecen cuestiones como la eliminación de aforamientos, la limitación de cargos a dos legislaturas, modificar la elección del senador autonómico o dar rango estatutario al Buen Gobierno y Transparencia.

Para Flaño todavía se "está a tiempo" de aprobar la reforma del Estatuto de La Rioja, pero ha insistido en que el resto de formaciones no están en la misma sintonía, hasta el punto ha señalado que aunque ellos están por cerrar ya la ponencia para pasar a la Comisión Institucional, por ejemplo el PSOE propone "revisar completamente todos los puntos del Estatuto".

Finalmente, ha respondido a las acusaciones que el martes hacía el portavoz del PP que decía que la oposición "paralizaba" La Rioja. En este caso, el diputado de Cs ha negado dichas afirmación para indicar que tanto los 'populares' como el Gobierno riojano "nos llevan al vacío, hacia al caos y dirigir a La Rioja hacía el desgobierno más absoluto".