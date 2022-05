Cs advierte del "caos" en la implantación de los nuevos currículos escolares por una gestión "ineficaz y atropellada"

LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos La Rioja (GPCs), Belinda León, ha valorado esta mañana en rueda de prensa los problemas derivados de los nuevos currículos escolares. La formación liberal considera que estos nuevos currículos "van con retraso en La Rioja y la mayoría de las comunidades, debido a una gestión atropellada del Gobierno de Sánchez y al seguidismo del Gobierno de Andreu".

En este sentido, la diputada León realizará una pregunta oral en el próximo pleno del jueves "para preguntar al consejero Uruñuela sobre cuándo va a publicar la Consejería de Educación los nuevos currículos de todas las etapas educativas".

De esta forma, León ha destacado que "si el Gobierno de La Rioja no va a ser capaz con apenas dos meses de poner todo ello en marcha debe bajarse del carro, lo tendría que haber acordado el Gobierno de Sánchez es una moratoria de un año para que la LOMLOE no se empezase a aplicar hasta el curso 2023-2024".

Ciudadanos constata que "a escasos meses de que se inicie la aplicación de los nuevos currículos escolares toda la carga burocrática recaerá en los docentes y la atropellada gestión la sufren ya los editores".

León ha indicado que "si fueran sensatos no impedirían que su implantación fuera sensata en tiempo y forma, y no apresurada por el empeño de este gobierno de que haya una nueva ley implantada bajo su mandato, en ningún caso se piensa en la calidad de nuestro sistema educativo".

Los liberales reprochan que "la LOMLOE trata de arreglar el problema de la tasa del fracaso escolar haciendo desaparecer los suspensos y dificultando la repetición, con lo que no solo no se solucionará sino que incrementará el problema al ocultarlo".

León se ha mostrado muy crítica al respecto porque "no conozco a nadie que esté dando clase a quien le parezca bien las últimas genialidades del Ministerio de Educación sobre los nuevos currículos escolares".

"Es una demora inaceptable que dificulta en extremo que los centros puedan hacer con rigor parte del trabajo y los gobiernos de Sánchez y Andreu colocan al sector educativo en zona de estrés e incertidumbre", ha indicado León.

Además, ha subrayado que "ocho veces se han cambiado las leyes educativas desde 1980 en España cuando lo que nos hace falta es un Pacto Nacional de Educación para una generación, no una ley educación según el gobierno de turno".

Los 'naranjas' pueden compartir la introducción del proceso de programación y evaluación de las competencias de cada alumno pero no eliminando los requisitos de esfuerzo, mérito, contenidos y capacidad.

Para León, "la formación y el talento son nuestros activos para competir mejor en un mundo global, en cambio, el Gobierno de Sánchez aprobó otra contrarreforma donde ha primado el sectarismo, el localismo y la mediocridad".

"El sistema educativo no se merece este injustificable trato. No se puede consentir que se utilicen las normativas para imponer una ideología que no aporta nada a la educación", ha concluido la diputada regional de Ciudadanos.