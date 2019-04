Cs Arnedo lamenta "la falta de transparencia" de García sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Polígono El Campillo

Publicado 01/04/2019 19:14:37 CET

LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Arnedo, Virginia Domínguez, ha lamentado "la falta de transparencia del alcalde de la localidad, Javier García, sobre la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento a 480.426 euros a los promotores del sector SI-3 del Polígono El Campillo".

Domínguez ha valorado dicha sentencia este lunes en rueda de prensa recordando "que tuvo conocimiento del caso de manera casual, por un ciudadano anónimo ya que el equipo de gobierno no informó de esta situación de manera formal y transparente".

"El alcalde nos acusa de salir en tromba tras conocer la sentencia y hacer leña del árbol caído", ha señalado Domínguez, "pero tuvimos conocimiento de esta situación en enero y en febrero pedimos confirmación en la Comisión de Hacienda que ratificó lo que nos habían contado".

Para Domínguez, "durante dos meses nos hemos mantenido a la espera para conocer cómo iban a solucionar esta situación el alcalde y su equipo, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no contaba con intervención en las últimas semanas, por lo que nos enfrentábamos a no solo no poder pagar las nóminas, proveedores, subvenciones o emergencia social sino al pago de lo marcado por la sentencia".

Por ello, Ciudadanos formuló una pregunta en el pleno del 28 de marzo el cumplimiento de la sentencia y, además, las posibles soluciones ante la ausencia del interventor.

Así, la concejal naranja exige a García "que actúe con transparencia en lo concerniente a la gestión municipal y explique, cuanto antes, cómo se van a pagar los más de 480.000 euros, qué medidas está valorando el equipo de gobierno para ello y si tiene un plan B e incluso un plan C para ello".

"No vale acusarnos de ser electoralistas por decir la verdad y ser honestos con los arnedanos después de dos meses de silencio", ha afirmado Domínguez, "lo realmente electoralista es ocultar información molesta porque repercute negativamente en la imagen del equipo de gobierno en fechas próximas a las elecciones porque el derecho de los arnedanos a la información no debe obedecer ni a coyunturas políticas ni a calendarios".