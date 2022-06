Cs critica que "los 3 años de Pablo Hermoso dejan una ciudad enfadada, con empresas a la fuga y barrios abandonados"

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño ha valorado este miércoles que "los tres años de mandato del alcalde Pablo Hermoso de Mendoza dejan una ciudad enfadada, con empresas a la fuga y barrios abandonados".

Como señala la formación en un comunicado, en lo que va de Legislatura "se ha generado un enorme desequilibrio entre las diferentes zonas de Logroño, mientras, a través del proyecto Calles Abiertas PSOE, Unidas Podemos y Partido Riojano han intervenido reiteradamente en el centro de la ciudad, otros barrios como Los Lirios, El Campillo, Avenida de Burgos, La Estrella o La Cava-Fardachón han sido olvidados por el equipo de Gobierno".

En este sentido, los 'naranjas' recuerdan que "ni siquiera las mociones aprobadas por unanimidad de todos los grupos municipales para la construcción de la pasarela y el colegio de Los Lirios han sido impulsadas por el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza".

Ciudadanos resalta que "comparte el espíritu del proyecto Calles Abiertas y la apuesta por la movilidad sostenible y activa" y así lo ha reiterado en múltiples ocasiones, "pero de igual modo, creemos que la presencia en un programa electoral no justifica la prepotencia y la imposición de determinadas acciones a los vecinos y comerciantes sin hablar de forma previa con ellos".

Por poner tan sólo un ejemplo, el Grupo Municipal Ciudadanos apunta que "no es posible trazar un carril bici de más de un kilómetro de longitud, que atraviesa la ciudad consolidada y el centro, y no tener en cuenta que no afecta a todas las zonas por igual".

"Bordea plazas sin afección alguna, pero también calles comerciales a las que altera su forma de vida. Esa prepotencia y falta de diálogo de Pablo Hermoso provocan una ciudad enfadada, cuando podría tratarse de un proyecto positivo", añaden.

Señalan también que los tres años de mandato de Hermoso de Mendoza está protagonizados "por el abandono de los barrios". En Los Lirios continúan demandando la pasarela y el colegio -propuestas aprobadas por unanimidad de todos los grupos en el Pleno del Ayuntamiento; las mociones aprobadas no se respetan por parte del equipo de Gobierno-, así como una farmacia.

El alcalde tampoco ha atendido las demandas de El Campillo, La Estrella o La Cava-Fardachón, "y ya es imposible que cumpla su compromiso de tener urbanizadas las aceras de Avenida de Burgos para el final de la Legislatura".

Ciudadanos lamenta, igualmente, que Logroño haya dejado de ser una ciudad atractiva para la instalación de nuevas empresas, "mientras los polígonos de los municipios del área metropolitana se encuentran prácticamente al cien por cien de ocupación y contemplan la instalación de empresas que se trasladan desde la capital riojana".

La formación 'naranja' critica que "declaraciones en el Pleno por parte del alcalde señalando que le da igual que empresas logroñesas se instalen en otros municipios de La Rioja o Álava o anunciando que se rinde respecto a la reactivación del polígono de Las Cañas perjudican seriamente a la capacidad de generar actividad económica y empleo en Logroño, las principales preocupaciones de los ciudadanos; más aún con una crisis persistente y la amenaza de la inflación para el bolsillo de las familias".

Unas familias logroñesas "que han constatado como PSOE, Unidas Podemos y Partido Riojano -los tres socios del Gobierno municipal- rechazaban la propuesta de Ciudadanos para poner en marcha un Plan Municipal de Vivienda que regulara los precios máximos de la vivienda protegida y de alquiler, siguiendo las directrices que la nueva Ley de Vivienda estatal concede a los Ayuntamientos".

Un tripartito "que rechazó, igualmente, el Plan Municipal de Comercio ofrecido por el grupo municipal Ciudadanos para su firma y desarrollo conjunto por todos los partidos con representación municipal para impulsar el comercio de ciudad".

"Muy al contrario, el equipo de Gobierno de Hermoso de Mendoza ha favorecido a lo largo de estos tres años de mandato a los centros comerciales de la periferia de la ciudad con sus grandes áreas de estacionamiento, eliminando plazas de aparcamiento sin ofrecer alternativas", dicen.

En ese sentido, Ciudadanos recuerda que "su propuesta de crear aparcamientos disuasorios en los cuatro accesos a Logroño conectados con las líneas de transporte público y Bicilog, la firma de acuerdos con los parkings subterráneos del centro y la creación de dos aparcamientos en altura en el Casco Antiguo fueron rechazadas por el equipo de Gobierno".

Indican que "la conservación del Patrimonio es un extraordinario ejemplo de la incapacidad gestora del equipo de Gobierno de Pablo Hermoso de Mendoza".

"El colapso anunciado del Puente Mantible -que ahora tratan de reconstruir con un pastiche-, el abandono del Yacimiento Arqueológico del Monte Cantabria, que no fueron capaces de proteger ni anunciando ellos mismos -Calonge y Antoñanzas- que era urgente y corría peligro-, Valbuena sigue cerrado, y Ruavieja 21 abandonado junto al CCR que dicen que van a reabrir, muestran una enorme desidia por el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad".

Ciudadanos subraya que "la incompetencia a la hora de gestionar las cosas de la ciudad roza lo absurdo en el área de Medio Ambiente, donde el equipo de Gobierno de Hermoso de Mendoza ha sido incapaz de sacar adelante el contrato de mantenimiento de las zonas verdes y parques de la ciudad".

"La suciedad en las calles de la ciudad, el despropósito del parque Juan Gispert que se desmoronó en una riada de barro con las primeras lluvias -otro ejemplo de la prepotencia de Pablo Hermoso- o la transformación en solárium del antiguo parque Gallarza, junto con el fracaso de la candidatura de Logroño a 'Ciudad Verde Europea, ponen de manifiesto el escaso interés de PSOE, Unidas Podemos y Partido Riojano por hacer de Logroño una ciudad más sostenible", finalizan.