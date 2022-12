Cs dice que no habrá pleno de control porque el PSOE "no soluciona la inestabilidad de la tránsfuga con la que gobierna"

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

"Esto ya no es un rodillo parlamentario, es una apisonadora". Así de contundente se ha mostrado la portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos La Rioja, Belinda León, para criticar que no va haber pleno el día 15 de diciembre porque "el PSOE no quiere solucionar la inestabilidad de la tránsfuga con la que gobierna, impidiendo a la oposición hacer su ejercicio de control al Gobierno de Andreu".

Además, la formación 'naranja' ha puesto de manifiesto que "es la primera vez en esta legislatura que no se ha permitido en la Junta de Portavoces que se trate el orden del día del pleno del próximo jueves por puntos".

León ha recalcado que "el Parlamento tiene un grave problema generado por el Gobierno de Andreu con Raquel Romero y Ciudadanos ya ofreció un acuerdo de mínimos para sacar adelante la tramitación de los proyectos de ley".

De cara al pleno del próximo jueves día 15 de diciembre, Ciudadanos iba a llevar dos preguntas orales y una Proposición No de Ley sobre celíacos en los comedores escolares. "El PSOE ya no se molesta ni en disimular. No iban a llevar ninguna pregunta de control al gobierno, ni iniciativas. Solo dos proyectos de ley, uno por el procedimiento de urgencia y de lectura única, y todo por su afán electoral", ha destacado.

Para la portavoz León, es necesario "regresar al correcto funcionamiento de la Cámara y poner fin a la anomalía democrática que se ha produjo tras la declaración de Raquel Romero como diputada tránsfuga".

Actualmente existen 18 leyes anunciadas por el Gobierno de Andreu y en tramitación en el Parlamento cuando apenas quedan tres meses hábiles de legislatura. En este sentido, León estima que "es imposible tramitar todo esto y algo que el PSOE tendría que asumir en vez de querer legislar sin rigor ni seguridad jurídica porque luego llegan los errores que todos conocemos".

"Para buscar una solución estable se necesita un acuerdo de los grupos en la Junta de Portavoces, algo que ya recalcó el letrado. Es indispensable para resolver el bloqueo de forma democrática pero el PSOE no quiere pactar nada", ha finalizado.