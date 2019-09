Cs pide a Sánchez que deje de "chantajear" a autonomías y entregue los 45 millones de actualización entregan a cuenta

Publicado 09/09/2019 12:34:04 CET

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) La Rioja exige Pedro Sánchez que deje de "chantajear" a las comunidades autónomas con su financiación y entregue a La Rioja los 45 millones de euros de la actualización de las entregas a cuenta. Así lo han reclamado esta mañana el portavoz autonómico, Pablo Baena, y la diputada nacional, María Luisa Alonso.

Además, Baena ha reclamado a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, activar el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, aunque "no confiamos en que ni Andreu ni Sánchez lo hagan porque necesitan de sus socios en Euskadi y Navarra, mientras tanto, La Rioja requiere de una financiación autonómica justa y basada en la solidaridad territorial".

Por todo ello, el líder de Cs La Rioja ha adelantado que el Grupo Parlamentario "presentará una batería de preguntas en la Cámara para que el Gobierno explique qué medidas pretender tomar para defender la correcta financiación de La Rioja". Una iniciativa en la que también trabaja la diputada nacional de Cs.

"Nuestra comunidad necesita de entre 45 y 48 millones de euros que el Gobierno central le debe en concepto de entregas a cuenta de 2019. Y esto está dificultando la prestación de servicios no solo a la Comunidad Autónoma sino también a los ayuntamientos", ha recordado Alonso, "se trata de un chantaje a través de un ahogo financiero a las regiones para que Sánchez pueda conseguir la investidura".

Por ello, Alonso ha informado que el pasado viernes, el Grupo Parlamentario de Cs en el Congreso ha registrado varias preguntas sobre la actualización de las entregas a cuenta. Lamenta que la ministra Montero se escude en un informe de la abogacía del Estado para no entregar esos anticipos, un informe realizado ex profeso. Una mentira que le ha valido a la ministra una iniciativa parlamentaria para su reprobación ya que "la actualización de las entregas a cuenta es un imperativo legal y no una decisión política".

"En coordinación con el Grupo Parlamentario de Cs La Rioja, voy a preguntar en el Congreso cuando van a ser las reuniones bilaterales con el Gobierno regional para tener un informe transparente qué diga exactamente cuánto perjudica el efecto frontera a nuestra Comunidad", ha señalado Alonso que ha recordado que tanto el PP como el PSOE votaron a favor del cuponazo vasco.