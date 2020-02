Cs reclama al alcalde y a su equipo que recapaciten y negocien sus enmiendas a los presupuestos de Logroño

Publicado 19/02/2020 12:01:39 CET

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño ha reclamado esta mañana al alcalde de Logroño y a su equipo de gobierno que recapacite, hable y negocie las propuestas de Cs a los Presupuestos de 2020.

"Nuestras enmiendas benefician a la ciudadanía. En ocasiones, nuestras ideas están más próximas al Partido Popular y otras, al PSOE, por eso somos un partido de centro", ha señalado la concejala Rocío Fernández, "y no se equivoque, no es que pensáramos gobernar ganase quien ganase, si no que teníamos la esperanza de que se dejara atrás la vieja política, pero estamos comprobando que es más de lo mismo: se rechaza cualquier propuesta que venga de otro partido".

Fernández ha recordado que las 74 enmiendas de Cs son realistas y huyen de proyectos megalómanos. Ha lamentado que el equipo de gobierno defienda la Ciudad Verde y luego corte Avenida Colón para colocar una cúpula o se dedique más de 400.000 euros al espacio polifuncional del Parque Gallarza basado en cemento sin árboles o arbustos.

"En nuestras enmiendas hay cuestiones que los vecinos demandan como la prolongación de la calle Gonzalo de Berceo con el camino viejo de Fuenmayor, el traslado de la subestación de Cascajos", asegura, "hemos querido escuchar a los vecinos, a los comerciantes a quien vive a diario la calle".

Por su parte, el concejal Ignacio Tricio ha lamentado que estos Presupuestos sean los del Carnaval, porque el equipo de gobierno lleva puesta la máscara del diálogo y la mano tendida pero no es así.

"Dicen que son unos presupuestos honestos, justos y realistas. Sean ustedes honestos, justos y sinceros y digan la verdad a los logroñeses. ¿Es sostenible proyectar un centro deportivo en la estación de autobuses con una piscina climatizada?" ha afirmado, "dicen que no dejan a nadie atrás, pero dejan casi a la mitad de los logroñeses que están representados por los grupos de la oposición. Esto no es consenso ni democracia, es dedocracia".

Tricio ha reprochado la "falta de diálogo" del equipo de gobierno a la hora de, por ejemplo, el cambio de nombres de calles o de las fechas de las fiestas de San Mateo.

"Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro rumbo, y desde luego si este es el suyo, no nos encontrarán en la misma dirección. Todavía hay tiempo para que acepten nuestras enmiendas que saben que mejorarán Logroño", ha afirmado, "los logroñeses no se merecen una política de bando y de trinchera. Las buenas ideas son buenas independientemente del grupo político que las presente. Señor alcalde, recapacite, hable y negocie porque son más las cosas que nos unen que las que nos separan".