CSIF alerta del "abandono y abuso" de la Administración Riojana a sus empleados públicos - CSIF

LOGROÑO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF "vuelve a denunciar el abandono y abuso al que Función Pública tiene sometidos a los empleados públicos que dependen del Gobierno de La Rioja".

"Vergonzosas e insalubres condiciones de infraestructuras" en las que muchos empleados públicos "se ven obligados a desarrollar su trabajo y que CSIF ha denunciado en múltiples ocasiones (el estado de centros de salud como Alberite, Santodomingo, Joaquín Elizalde, el centro de Albelda, el centro de Educación Infantil de Haro, el CEE Marqués de Vallejo)".

Como indican en una nota de prensa, "el último y grave suceso" ocurrió hace mas de tres semanas en las oficinas de la Consejería de Hacienda, donde ya han comenzado las obras pero sigue afectando al Servicio de Transmisiones Patrimoniales y el puesto de trabajo del Vigilante de Seguridad del centro de la C/ Portales, 46, donde 11 trabajadores "están obligados a desarrollar su jornada laboral con mascarillas debido al ambiente con moho, olor a humedad y polvo por lo que CSIF exige a la Administración la urgente e inmediata reubicación de estos trabajadores y que el servicio de Atención al Ciudadano que se presta en estas instalaciones se reubique de manera temporal".

"Es un peligro tanto para los trabajadores como para los ciudadanos que tiene que realizar algún trámite en estas instalaciones, aunque a la Administración parece no importarle la seguridad ni de unos ni de otros", afirman.

Para CSIF, "otro de los maltratos que están sufriendo los empleados públicos riojanos es la negativa de la Administración a permitir el desarrollo profesional de sus trabajadores, que se suma a la lista de faltas de respeto y promesas incumplidas que los empleados públicos riojanos vienen soportando desde hace años y mas concretamente en estos últimos".

"El consejero de Administraciones Públicas y su mano derecha, el director general de la Función Pública, se niegan a tomar las medidas necesarias para que los empleados públicos riojanos puedan acceder a mejoras de empleo".

Para el sindicato "no es de recibo que desde Función Pública se pongan todas las trabas posibles para que trabajadores que están desarrollando funciones de superior categoría de manera habitual y que tienen la titulación requerida para ello, no puedan acceder a estos puestos cuando están vacantes y la Administración los ocupe, si no existe una lista de espera, con personas enviadas por las Oficinas de Empleo de La Rioja".

Por otro lado, los empleados públicos que ocupan los llamados "puestos singularizados", no pueden acceder a una vacante de superior categoría aunque se encuentren en la lista de espera creada tras el proceso selectivo correspondiente, ya que no se les reserva el puesto singularizado ganado por concurso de méritos y tendrían que reincorporarse a un puesto base o incluso podrían estar meses sin trabajar hasta que hubiese otro concurso. "Con estas trabas impuestas por Función Pública a sus propios trabajadores, es imposible que estas personas opten a una mejora de empleo".

CSIF exige a la Administración "que desarrolle de forma urgente la mejora que se recoge en el art.113 de la Ley de Función Pública y realice las modificaciones legislativas necesarias para que tengan acceso a esta mejora de empleo los funcionarios de carrera y los que se encuentran desempeñando "puestos singularizados" no los pierdan cuando accedan a mejoras de empleo y deje de poner trabajas a los empleados públicos riojanos".

El Gobierno regional "no actualiza la carrera profesional ni permite que sus empleados aprovechen sus conocimientos y titulación para progresar dentro de la Administración".