CSIF alerta "por enésima vez" del colapso de las urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - CSIF

LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) "vuelve a denunciar por enésima vez la situación de colapso del servicio de urgencias del Hospital San Pedro".

"Por mucho que se repita esta situación cada semana, no se puede considerar de normalidad y es una vergüenza que tanto los profesionales como los usuarios tengan que sufrir estas condiciones tan precarias", afirman en una nota de prensa.

Este lunes, 3 de noviembre, las cifras "vuelven a sacar los colores a los gestores de la sanidad riojana, que como elementos objetivos que son, no dejan lugar a dudas".

A las 11,00 horas -y según CISF- la situación en las urgencias del Hospital San Pedro es la siguiente:

En Consultas de Urgencias; 24 pacientes pendientes de ver.

Boxes llenos.

Observación lleno, salvo 2 huecos.

Ph (prehospitalización) lleno.

Unidad de Corta Estancia (UCE), doblada y llena.

15 pacientes en espera de cama de hospitalización para ingresar.

"El que más tiempo lleva, está desde el día 1 de noviembre a las 19,04 de la tarde".

Se va a abrir Camas 3 (toriles).

Hay 3 controles de hospitalización doblados: 6A, 6B y 5A, de momento.

En Urgencias, "el personal está saturado y no se puede seguir consintiendo que el servicio a los usuarios se de gracias al sobreesfuerzo de estos profesionales, mientras la Consejería sigue sin reforzar la plantilla y mas en estos momentos de saturación".

CSIF exige "que se tomen medidas de una vez por todas ya que esta situación no es normal, ni son picos en determinados momentos y los gestores de la sanidad riojana son plenamente conscientes de ello".