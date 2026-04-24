CSIF alerta "de la peligrosa falta de seguridad en el centro de salud mental de Albelda"

Archivo - Centro de Salud Mental de Albelda - RIOJA SALUD - Archivo

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) vuelve a criticar, como hizo el 25 de abril del año pasado, coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, "la falta de efectivos y herramientas de seguridad y la necesidad de reforzar las plantillas en los centros sanitarios riojanos".

CSIF ha exigido "durante años y de manera insistente" a la Consejería de Salud que dote a los centros sanitarios de La Rioja "de personal de seguridad. Es intolerable que los trabajadores vivan en un clima laboral de inseguridad, tensión y miedo y parece que la Consejería no va a tomar cartas en el asunto hasta que no suceda una desgracia".

Los efectivos de vigilantes de seguridad "son totalmente insuficientes, por no decir inexistentes como por ejemplo en el caso de Logroño, y como ya denunció CSIF, para todos los centros de salud y el CARPA hay un único vigilante de seguridad que va rotando por todos ellos".

Esta es "una situación absurda" y una manera de "cubrir el expediente" por parte de la Administración, ya que "es fácilmente comprensible que si se produce una agresión por poner un ejemplo en el centro de salud de 'La Guindalera' y el vigilante está en ese momento, por ejemplo en el CARPA, los trabajadores y usuarios no tienen protección alguna".

"Todos los días se producen agresiones verbales, amenazas y distintas situaciones que distan mucho de lo que debería ser un ambiente de trabajo seguro y es de vital importancia que haya un vigilante de seguridad al 100% en cada centro sanitario", afirman desde CSIF.

La situación en el centro de Salud Mental de Albelda "es aún mas preocupante ya que de lunes a viernes hay un único vigilante de seguridad en horario de tarde, mientas que en horario de mañana, noche o los fines de semana y festivos no hay ningún vigilante de seguridad en todas las instalaciones".

A ello se suma "la complejidad del trabajo y los usuarios de este centro que expone a los trabajadores a un riesgo que al menos se paliaría con la presencia de vigilantes de seguridad a tiempo completo".

CSIF exige a la Consejería "que actúe de manera inmediata ante este problema ya que parece que la Administración tiene abandonado al centro asistencia de Albelda. No invierte ni en seguridad ni en la salud tanto de trabajadores como de usuarios y en breve quienes trabajan o viven en este centro soportarán temperaturas extremas ya que no se ha invertido en arreglar el sistema de climatización, como CSIF lleva años denunciando".

Este mes de abril ya se han empezado a soportar temperaturas extremas en las instalaciones y esta insoportable situación no ha hecho mas que empezar.

El Gobierno de La Rioja lleva años "haciendo oídos sordos a esta situación que incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los trabajadores y usuarios volverán a sufrir temperaturas que llegan a los 40 grados, situación inhumana y a la que el Gobierno de La Rioja no parece ni preocuparle lo mas mínimo, ya que ha pasado otro año mas y no ha invertido ni un euro para solucionar el problema".