CSIF continúa con sus movilizaciones en el Ayuntamiento de Logroño para exigir el pago de la Carrera Horizontal

Publicado 19/12/2018 14:24:07 CET

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a concentrarse este miércoles en el Ayuntamiento de Logroño "para exigir, una vez más, al equipo de Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos con este sindicato y con los funcionarios municipales y pague la Carrera Horizontal pactada que debería haber abonado el pasado 1 de noviembre".

Los funcionarios municipales, principalmente de oficinas y técnicos, se han concentrado de nuevo este miércoles "porque se sienten discriminados y para pedir a la alcaldesa que nos pague lo que nos debe a todos los que llevamos al menos 5 años".

Estos trabajadores exigen el pago de la Carrera Horizontal acordada "y cuyas cantidades tenían que haber sido abonadas ya, tal y como se había pactado y aprobado en los presupuestos". Unas cantidades comprendidas en una horquilla que va desde poco más de los 360 y 1.140 euros, según categorías, apuntan desde CSIF.

De este modo, adelantan que "la sección sindical de CSIF en este Ayuntamiento ha decidido no asistir a las mesas de negociación por diferentes motivos", comenzando porque "algunas negociaciones se han hecho fuera de la Mesa General con Miguel Saínz que nos las justifica como un contrato de adhesión".

Añaden que "las Actas las presentan cuando quieren, las de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) tardaron 9 meses y las presentaron sin aprobar; si aprueban y firman un Acuerdo como el de la Carrera Horizontal, luego la alcaldesa se niega a pagarlo, cuando si han cobrado otros colectivos cuyo acuerdo fue posterior".

Además, apuntan que "no hay Reglamento de funcionamiento y se ha desnaturalizado su función negociadora, cuando quieren llevan asuntos que no los negocian: bajada de sueldos a la Inspección de Tributos y Tesorería; concursos de A1 y A2, donde no sacaron algunos puestos; nombrar en un Concurso al 5º, en vez de al 2º (al 1º se le mandó a otro puesto); etc".

Igualmente, argumentan que "ya han cobrado determinados colectivos y otros lo harán muy pronto, mientras para el resto de plantilla (el 50% de funcionarios), absolutamente nada".

"La alcaldesa de Logroño ha incumplido su palabra con el presidente de CSIF La Rioja, a quien aseguró que iba a atender las justas reivindicaciones de este sindicato y mejoraría la situación del funcionariado que estaba siendo marginado económicamente. Además, también prometió establecer la carrera horizontal para toda la plantilla que, de momento no abona", afirman.

Por todos estos motivos, consideran que dada "la actitud del equipo de Gobierno municipal y su injustificado trato arbitrario hacía una gran parte de la plantilla, CSIF y este colectivo discriminado vuelven a movilizarse para instar a la alcaldesa de Logroño a cumplir lo acordado".

Por último, advierten que "en caso de que no se pague con efectos del 2018, se tomarán otro tipo de medidas consensuadas entre la sección sindical y el resto de funcionarios municipales".