CSIF continuará encerrado tras no haberse llegado a ningún acuerdo en la Mesa General de Negociación

Publicado 27/07/2018 14:09:09 CET

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los delegados sindicales de CSIF La Rioja mantienen su encierro en el edificio de la Consejería de Administración Pública y Hacienda tras no haberse atendido sus reivindicaciones en la Mesa General de Negociación que ha tenido lugar esta mañana.

En dicha Mesa, aseguran "no ha habido avances significativos por parte de la Administración que sigue empeñada en sus propuestas" que son las 36,5 horas para el año 2019 y las 35 horas para el 2020 y tampoco concretan, según el CSIF, "cuando se comenzará a aplicar el Decreto por el cual no se descuentan en las IT, aunque parece que podría ser a partir de enero de 2019", entre otros asuntos.

CSIF "no se moverá ni un ápice" de sus reivindicaciones e informa que seguirá encerrado hasta que se aprueben sus reivindicaciones. Es decir, "la recuperación inmediata de las 35 horas que nunca puede pasar por devolverlas en dos años", la recuperación de la IT al 100%, sin descuentos en las bajas de manera inmediata, la carrera profesional y el permiso de paternidad.

"Ante esta total falta de diálogo, CSIF continuará encerrado en defensa de los derechos laborales de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja", aseguran.

Finalmente, CSIF La Rioja recuerda al resto de organizaciones sindicales que "si hubiéramos estado todos los sindicatos unidos en la defensa de los derechos laborales arrebatados, la Administración ya habría dado su brazo a torcer".