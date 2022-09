CSIF declina la invitación al acto inaugural del curso escolar 2022-2023 que se celebra este lunes día 12 en Aldeanueva

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha declinado participar "en la pantomima que hoy tiene lugar en Aldeanueva donde el consejero de Educación, Pedro Uruñuela dará el pistoletazo de salida al nuevo curso escolar", según han indicado en un comunicado.

CSIF considera que "la situación actual de la educación riojana no necesita fotos ni actos publicitarios, sino que es de vital importancia poner soluciones a los innumerables problemas que viene sufriendo desde hace años".

"Una de las cosas más importantes y más urgentes que acontece actualmente es la convocatoria de una Mesa Sectorial para tratar los numerosos temas pendientes que se dejaron pendientes en el curso escolar y otro nuevos, como son el dar estabilidad a los futuros opositores riojanos diciendo las especialidades que se van a convocar el año que viene", ha añadido.

El sindicato CSIF "no está dispuesto a asistir a un acto después de que el consejero no haya rectificado sus declaraciones del martes día 6 de septiembre en el que aseguraba que este sindicato faltaba a la verdad al asegurar que había sido un desbarajuste el llamamiento del día anterior". "Después de demostrar, a través de la página web de Educarioja, que ciertamente se había producido un retraso en los llamamientos debido a problemas técnicos y varias correcciones de errores a lo largo de la tarde, CSIF solicitó una disculpa pública por parte del Consejero que no ha llegado a producirse".

Por todos estos motivos CSIF "declina la invitación e insta a Uruñuela y su equipo a que se dejen de fotos para quedar bien de cara al público y se centren en trabajar por mejorar la educación de La Rioja".