CSIF entrega a Educación más de 700 firmas en contra de la "imposición" del Decreto de Convivencia y pide "consenso"

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha entregado este jueves al consejero de Educación, Pedro Uruñuela, un total de 727 firmas de docentes riojanos "recogidas tan solo en tres semanas" en contra del Decreto de Convivencia con el fin de exigir "una vez más" que la norma "no sea impuesta" y se elabore "con el consenso de los representantes de los profesores".

Así lo ha explicado frente a la Consejería de Educación el responsable de enseñanza del sindicato, Francisco Gallardo, quien ha pedido "la derogación total del decreto y de la orden de que lo desarrolla".

Desde el sindicato piden al consejero que se les escuche para negociar en la mesa sectorial un decreto que "se pueda aplicar correctamente".

"Una norma que realmente sirva para la convivencia y que sea consensuada, negociada y dialogada con los docentes de La Rioja". Solo así, ha dicho Gallardo, "será aplicada correctamente".

El sindicato critica así "la imposición" de la norma. Aunque ya se ha derogado el artículo 53, desde CSIF piden que no se quede solo en eso. El decreto "parte de una situación benévola de las aulas" pero, a su juicio, "no hace frente a las situaciones graves, no da herramientas y no cuenta con los mecanismos adecuados".

"NO QUEREMOS UN PARCHE"

Por todo ello, ha insistido Gallardo, "queremos que nos escuchen, no queremos un parche con una nueva redacción de un artículo en concreto, en este caso el artículo 53, queremos consenso en toda la norma".

También se ha referido a cómo queda la autoridad del profesor en el Decreto "en principio se devalúa porque aunque se sigue manteniendo le constriñe la posible actuación que pueda realizar en las aulas ante situaciones graves de convivencia y les deja en una situación difícil con la que no pueden actuar correctamente".

Todo ello, ha indicado, "no solo lo pide CSIF sino que lo piden más de 700 profesores. Las pruebas son evidentes".

"RECTIFICACIÓN" DEL CONSEJERO

Finalmente desde CSIF solicitan de nuevo al consejero "que haga público el escrito al que hizo referencia en el que, según sus palabras, el sindicato le insultaba y descalificaba".

En este sentido, ha dicho Gallardo, "no podemos aceptar que el máximo representante de la educación riojana vierta acusaciones sobre el trabajo de reivindicación de la grave situación que vive la educación riojana. Si no existe tal escrito debería retractarse de sus declaraciones".