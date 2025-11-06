CSIF exige a Función Pública que "deje de jugar con los opositores y los trate con respeto"

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios exige a Función Pública del Gobierno de La Rioja que "deje de faltar al respeto a los opositores que se presentan a las plazas de la Administración de La Rioja".

En los últimos años, "se está repitiendo un hecho que desconcierta a los opositores y que la Administración riojana lo está empleando como estrategia encubierta para llenar la Administración de interinos y crear estructuras de personal precarias que terminan por desmantelar los servicios públicos", ha lamentado el sindicato.

Pero esta vez, "el escándalo ha sido mayúsculo y la falta de respeto a los opositores por parte de Función Pública es indignante". En el examen a las 19 plazas del Cuerpo de Gestión de Administración General, "ninguno de los 539 opositores presentados ha pasado el primer examen, cuando muchos de ellos están ocupando desde hace años estos puestos de manera interina o incluso puestos de categorías superiores como Técnicos de Administración General y su trabajo es excelente".

"El problema es cuando como estrategia para evitar cubrir plazas de manera fija, se pone un examen que ni las mentes mas privilegiadas del planeta ni las mas rápidas pueden realizar ya que es materialmente imposible leer, entender y contestar a 14 páginas de texto en 45 minutos" han manifestado. "¿Qué pretende la Administración con este tipo de examen? ¿Qué se intenta demostrar con esto?", se pregunta CSIF.

Por ello, exige que la Administración "tome cartas en el asunto de manera urgente y respete a los opositores que invierten tiempo, dinero y muchísimo esfuerzo en preparar unas oposiciones para que luego la Administración se ría de ellos e incluso los minusvalore". No es de recibo que "tire balones fuera diciendo que el Tribunal de la oposición es soberano e independiente, ya que debe velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos que de esta manera se están viendo resentidos".

CSIF reclama que "se repita el examen, no que se convoque un nuevo proceso selectivo en el que encima se tendrían que pagar de nuevo las tasas de examen y que lo haga de manera urgentísima ya que sino las plazas de la OPE del 2021 se caducan y que de una vez por todas se preocupe por realmente reforzar los servicios públicos y realizar procesos selectivos coherentes que creen una estructura de personal fuerte".