CSIF lamenta una "nueva tomadura de pelo" por parte de Función Pública al desarrollo profesional de empleados públicos

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado la "enésima mentira" de la Dirección General de Función Pública, la cual "parece instalada en una preocupante contradicción entre lo que dice y lo que hace".

El propio director general, Ángel Sainz Yangüela, en una entrevista en un medio de comunicación el pasado octubre, señaló que uno de los retos de los futuros procesos de empleo público "era hacer más hincapié en las competencias blandas y no tanto en la memoria". "Bonitas palabras, pero como viene siendo habitual, otra de las mentiras del Gobierno regional y que choca frontalmente con la realidad que sufren los empleados públicos riojanos", ha señalado el sindicato.

El reciente examen de promoción interna de Auxiliar Administrativo a Administrativo "es el mejor ejemplo de que, entre las declaraciones públicas y la gestión real de Función Pública, hay un abismo".

De las 60 preguntas del ejercicio, nada menos que 22 "obligaban a memorizar literalmente el texto legal, hasta el extremo de que la dificultad consistía en detectar el cambio de una sola palabra respecto a la redacción normativa". Es decir, "más de un tercio del examen estaba condicionado por la capacidad de reproducir literalmente una ley, en lugar de valorar los conocimientos aplicados, la experiencia acumulada y las capacidades necesarias para desempeñar las funciones propias del puesto".

"Pero el despropósito no termina ahí", han apuntado. A este "planteamiento obsoleto se añaden deficiencias difícilmente justificables en la elaboración del cuestionario: cuatro preguntas tuvieron que ser anuladas porque sus contenidos ni siquiera figuraban en el temario oficial y otra más tuvo que retirarse por un error en la cita del articulado correspondiente".

CSIF se pregunta "si esta es la rigurosidad, la planificación y la modernización de los procesos selectivos que defiende Función Pública" Resulta "especialmente indignante que la Administración exija a sus empleados públicos preparación, rigor, responsabilidad y profesionalidad, mientras es incapaz de garantizar que los instrumentos utilizados para evaluar su promoción profesional cumplan unos mínimos de calidad y coherencia".

Lo más grave es que "esta situación no constituye un simple desacuerdo sobre el nivel de dificultad de un examen". Se trata de la concepción misma de la promoción interna y del reconocimiento de la carrera profesional de quienes llevan años trabajando en la Administración riojana.

CSIF lleva años reclamando que la promoción interna "sea más flexible y que se valore realmente la trayectoria, la experiencia y el desempeño profesional, apostando por fórmulas como el concurso". Sin embargo, Función Pública "continúa aferrada a modelos que convierten la promoción en una carrera de obstáculos memorísticos, alejados de las competencias que realmente necesita la Administración del siglo XXI, pero no les duelen prendas tener a empleados públicos por ejemplo, realizando tareas de administrativo y pagarles como auxiliares".

La experiencia de años de servicio "no puede valer menos que recordar si un artículo contiene una palabra u otra. La profesionalidad no se mide contando quién memoriza más páginas del BOE".

CSIF exige procesos "justos, criterios razonables y sistemas de promoción que reconozcan el trabajo realizado, la formación, la experiencia y la capacidad para asumir nuevas responsabilidades".

El director General de Función Pública "debe explicar cómo piensa aplicar esa apuesta por las competencias y no por la memoria cuando su propia Dirección General acaba de ofrecer un ejemplo tan evidente de todo lo contrario".

Los empleados públicos riojanos "están cansados de las mentiras del Gobierno regional, de discursos vacíos, de anuncios de modernización que no llegan a las aulas de examen y de una promoción profesional que parece diseñada para poner obstáculos en lugar de reconocer el talento y la experiencia de quienes ya están prestando servicio a la Administración", ha concluido.