CSIF pide al Gobierno regional "unidad de criterios entre sus Consejerías"

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica "la tozuda postura de la Consejería de Educación al no permitir retrasar las pruebas de los opositores que den positivo o estén confinados por causa del Covid19, cuando Función Pública ha dado su visto bueno a esta misma solicitud. Una disparidad de criterios que resulta incomprensible al tratarse de consejerías de un mismo Gobierno".

En este sentido, la central sindical "no entiende la negativa de la dirección general de Gestión Educativa para aplazar las pruebas de los opositores que no puedan acudir a los exámenes por el coronavirus. Es decir, que los opositores, que den positivo o estén confinados por causa del Covid-19, tengan el mismo trato que se dispensa a las embarazadas cuando estas no pueden acudir a un ejercicio".

La desaprobación de Educación "tiene menos sentido si tenemos en cuenta que Función Pública ya ha dado su aprobación a esta misma solicitud de CSIF y deja en manos de los tribunales de oposiciones la potestad de admitir dicha posibilidad", afirman desde el sindicato.

Por ello, CSIF pide "unidad de criterios entre las Consejerías del Gobierno regional para no sembrar más confusión de la que ya de por sí existe".

Además, recuerdan que en nuestra comunidad autónoma "están previstos los procesos selectivos de personal para miles de opositores. Desconocemos la evolución de la pandemia del COVID-19 pero, de momento y como es bien sabido, la pandemia del coronavirus sigue marcando el paso de toda nuestra actividad laboral y profesional".

Por ello, muchos de estos opositores han trasladado a este sindicato "que sienten una gran angustia y estrés, que merma significativamente su rendimiento, ante el miedo a enfermar o tener que estar confinado durante algún examen y perder la oportunidad de alcanzar sus metas junto con el esfuerzo de meses o años de estudio y preparación, por dicha causa".

Desde CSIF -continúan- "hemos reclamado reiteradamente a la Administración que se tenga en cuenta esta circunstancia y se trate a los enfermos o confinados por coronavirus de la misma forma que se trata a las embarazadas en las oposiciones en cuanto a no poder asistir a un ejercicio".

La normativa que regula los procesos selectivos convocados por la Comunidad Autónoma de la Rioja contempla que, si no se puede completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, aquel quedará aplazado para ellas, reanudándose a la terminación de la causa.

"Por el mismo motivo y circunstancias, CSIF solicita que se trate a los confinados o enfermos de COVID-19 de igual forma, permitiéndoles realizar los ejercicios aplazados una vez superada la situación. Un argumento que ha sido aceptado por Función Pública pero que, hasta la fecha, no cuenta con la aprobación de Educación", finalizan.