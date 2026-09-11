CSIF presenta a Gerencia del SERIS un informe elaborado por los facultativos para solucionar problemas de Oftalmología

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LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado por registro a la Gerencia del SERIS un informe realizado por los facultativos del Servicio de Oftalmología del Hospital San Pedro para "gestionar este denigrado servicio de manera eficaz y eficiente".

En septiembre de 2023 los facultativos del servicio de oftalmología remitieron a la Dirección un escrito suscrito por la práctica totalidad del servicio "en el que se exponían de forma detallada cuestiones organizativas, de gestión de listas de espera y sistema de guardias". A día de hoy después de 3 años "no consta la adopción de medidas encaminadas a analizar o resolver las cuestiones planteadas".

La última reclamación, en este caso realizada por CSIF, fue en forma de nota de prensa el 27 de julio de este mismo 2026, en la que CSIF junto a los especialistas de oftalmología del SERIS "hacían un llamamiento a la Administración y solicitaban al SERIS las mejoras organizativas y de actividad asistencial que ahora también quedan reflejadas en el informe registrado a la Gerencia".

"Llama la atención, y así viene recogido en el informe, que a pesar del incremento en el número de facultativos que hay en el servicio, las listas de espera no hayan disminuido", ha señalado el sindicato. Además, han apuntado que las listas de espera "no disminuyen por una mala organización y en ningún caso se puede atribuir a los propios facultativos, que han mostrado en muchas ocasiones su voluntad de realizar la actividad asistencial necesaria para aliviar estas listas de espera".

Las "demoras prolongadas" para la atención en consultas y en procedimientos quirúrgicos se pueden constatar en la aparición continua de noticias y "reclamaciones de los pacientes y reflejan una preocupación social creciente", ha señalado el sindicato.

Los facultativos del servicio de oftalmología "desarrollan su actividad con un firme compromiso con la actividad sanitaria pública y con la mejor atención a los pacientes". Sin embargo, "la persistencia de listas de espera prolongadas, unida a la exposición pública de reclamaciones de los pacientes provoca una comprensible sensación de frustración e impotencia al no poder ofrecer una respuesta asistencial acorde con los estándares de calidad que consideran exigibles y un malestar creciente porque esta situación no deriva de una falta de implicación de los facultativos, sino de las limitaciones organizativas que se exponen en el informe", ha manifestado.

CSIF le exige a la gerencia del SERIS que "valore, estudie y analice el informe e implante las medidas organizativas necesarias". "Es tan simple como escuchar a sus trabajadores que llevan años planteándole a la Dirección las deficiencias organizativas que padece el servicio y las soluciones a éstas", ha concluido.