CSIF tilda de "éxito" la concentración para pedir a Uruñuela que resuelva "la grave situación" de la enseñanza riojana

LOGROÑO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha calificado de "éxito" la concentración para pedir al consejero de Educación, Pedro Uruñuela que resuelva "la grave situación" de la enseñanza riojana. Por ello, a través de una nota de prensa, han agradecido el apoyo de cientos de personas.

Junto a CSIF se manifestaron docentes, alumnos y familias para mostrar "el hartazgo por la situación que se está viviendo".

La concentración frente a la Consejería de Educación "trasladó el malestar de los docentes riojanos ante la no derogación del Decreto y Orden de convivencia". "No solo vale con la derogación del artículo 53 si no que el Decreto debe ser consensuado y negociado desde cero con los representantes de los trabajadores en mesa sectorial de educación, solo de esta manera será una auténtica norma de convivencia, en la que lo docentes puedan participar de su elaboración, única manera de que se aplique con todas las garantías".

Esta solicitud de derogación "está avalada por las más de 700 firmas de docentes que CSIF ha recogido en contra de este Decreto". Que pone de manifiesto el "descontento de los profesionales de la educación ante la imposición de una normativa que menoscaba la autoridad del docente y no proporciona las herramientas adecuadas para gestionar la convivencia en las aulas".

Por otro lado, "la falta de previsión y la mala gestión de esta Consejería nos ha llevado a una situación de falta de profesorado en las aulas riojanas, que atentan directamente a la calidad educativa. Siendo especialmente grave en la Formación Profesional".

CSIF quiere agradecer de nuevo la asistencia de las 600 personas pese a las adversas condiciones meteorológicas e informa a Uruñuela que "si no se sienta a negociar y resuelve los problemas de falta de docentes y derogación de la Orden de Convivencia, se seguirá con las movilizaciones".