Cuatro nuevas plazas judiciales, más medios, formación y educación, peticiones en la Apertura del año Judicial riojano

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, durante su discurso en la Apertura del Año Judicial 2025-2026

Javier Marca destaca "la eficiencia de la justicia riojana" pero pide "trabajar juntos" ante los nuevos retos de modernización y cambio

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, insiste en que "para dar una respuesta judicial en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas a la ciudadanía riojana" se necesita la creación de cuatro nuevas plazas judiciales porque, como ha añadido, "la justicia tardía no es justicia".

En concreto estas cuatro plazas son: Un octavo juez de Primera Instancia en Logroño, un tercer magistrado en la Sala de lo Social del TSJR, un segundo juez de Violencia sobre la Mujer en Logroño y, por último, la Presidencia de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial.

Javier Marca ha reiterado esta petición durante la apertura del año judicial 2025-2026 en La Rioja en un solemne acto que se ha celebrado en el Palacio de Justicia de Logroño en el que se ha rendido un sentido homenaje y recuerdo al que fuera durante 12 años secretario de Gobierno del TSJR, Luis Fernando Santos del Valle, recientemente fallecido.

El acto de Apertura de Tribunales ha sido presidido por el presidente del TSJR, junto a la Sala de Gobierno y el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Santiago Herraiz.

Entre otras autoridades han asistido la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, la directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez, y la concejala de Alcaldía, Igualdad, Gobernanza y Portavocía, Celia Sanz, entre otras autoridades.

"ANUALIDAD DE SATISFACCIÓN Y DE ESPERANZA EN EL FUTURO"

En su discurso, Marca ha asegurado que la situación de la justicia en nuestra comunidad autónoma "ha evolucionado de manera positiva en 2024". En concreto -ha dicho- "la calificamos como una anualidad judicial de satisfaccion y de esperanza en el futuro".

En concreto ha querido poner en valor "los buenos resultados obtenidos durante 2024 en los órganos judiciales riojanos, con cifras que sitúan a nuestra comunidad autónoma entre las más eficientes y seguras del país" aunque ha advertido "de los importantes cambios estructurales que se avecinan y de la necesidad de reforzar medios humanos y materiales".

Como datos, ha especificado, La Rioja registró la tasa de litigiosidad más baja de España, con 120,1 causas por cada 1.000 habitantes, frente a la media nacional de 160,4.

También se ha mostrado satisfecho por la elevada capacidad de respuesta judicial: se resolvieron 38.061 asuntos (un 43,9% más que el año anterior), pese a un incremento del 17,6% en el ingreso de causas.

En cuanto a la seguridad ciudadana -ha expresado- la tasa de criminalidad durante 2024 fue de 36,9 delitos por cada 1.000 habitantes, frente a los 50,6 de media nacional.

En violencia de género y corrupción, La Rioja registró el menor porcentaje de víctimas de violencia de género de España (52,4 por cada 10.000 mujeres) y no se incoó ningún procedimiento por corrupción en todo el año.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Además Javier Marca ha apostado "por la formación y la educación". En este sentido ha destacado que más de 1.500 alumnos participaron en el programa 'Educar en Justicia', acercando la labor de jueces y magistrados a los jóvenes.

A pesar de esta satisfacción, Javier Marca ha asegurado que el futuro inmediato traerá "tiempos de cambio" con la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia y la Nueva Oficina Judicial. "Unos cambios que supondrán una profunda transformación organizativa".

Para afrontar este reto, ha pedido "la implicación de todos los operadores jurídicos, la asistencia técnica del Consejo General del Poder Judicial y el apoyo del Gobierno riojano para dotar de recursos suficientes a la Administración de Justicia riojana".

MEMORIA 2024 DE LA FISCALÍA

Por su parte, el Fiscal Superior de La Rioja, Santiago Herraiz, ha presentado la Memoria 2024 de la Fiscalía y ha destacado que ha habido estabilidad en el número de procedimientos, aunque durante el año pasado celebraron más juicios orales como respuesta a la pendencia originada por las huelgas de 2023.

El Fiscal Superior ha manifestado "preocupación por el aumento año tras año de los delitos cometidos por menores", al tiempo que ha agradecido a la Dirección General de Justicia e Interior, la apertura de un nuevo piso educativo para menores, algo que venían reclamando en los últimos años.

También aumentan los asuntos por tráfico de drogas graves, una circunstancia, que para Santiago Herraiz, debía ser combatida con la educación.

SEIS MUERTES VIOLENTAS EN 2024 Y CUATRO JUICIOS POR JURADO POPULAR

Ha destacado que en 2024 hubo seis muertes violentas y cuatro juicios por jurado. Y ha concluido que los acuerdos de conformidad siguen siendo "el puntal clave del proceso penal".

Finalmente ha señalado que la nueva Ley Orgánica 1/2025 contempla la obligación de que el fiscal se entreviste con las víctimas en temas graves, algo que, en cualquier caso, recalcó, se viene haciendo desde hace tiempo.

El acto ha concluido con la entrega de distinciones al Vocal del CGPJ designado para La Rioja, José Carlos Orga, y a la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Mónica Matute, por sus 25 años de servicio en la carrera judicial.