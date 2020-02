Cuca Gamarra critica que el primer mes del Gobierno demuestra la "gran mentira" que representa Sánchez

Publicado 15/02/2020 13:48:36 CET

SALDAÑA (PALENCIA)/ LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha denunciado que el primer mes del Gobierno demuestra la "gran mentira" que representa Pedro Sánchez.

En este sentido, ha contrapuesto la "solvencia del PP" a las mentiras del Ejecutivo tras la designación de la exministra socialista Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, los acuerdos del PSOE con Bildu en Navarra o el "escándalo" que constituye el "caso Ábalos".

Así lo ha indicado este sábado durante la inauguración de la Intermunicipal del PP en Casa de Cultura de Saldaña, en Palencia, donde también ha advertido de que los 'populares' no son "amigos de Maduro", porque no son "amigos de las dictaduras" y que "en democracia no hay secretos con dictaduras, hay transparencia y firmeza".

Por ello, ha subrayado que el PP seguirá buscando la verdad "hasta el final" sobre la reunión del titular de Transportes con la vicepresidenta de Maduro. "Ábalos no puede estar un minuto más al frente del Ministerio", ha incidido.

Asimismo, considera "humillante" que Sánchez llamara a Guaidó "líder de la oposición", cuando todos los países democráticos le reconocen como presidente encargado: "El PSOE no puede cambiar de posición porque tengan socios comunistas".

Y es que, a juicio de Gamarra, para Pedro Sánchez "cualquier precio es poco para estar en Moncloa" y ha criticado la mesa de diálogo bilateral con Cataluña, en la que "los independentistas quieren hablar de amnistía y autodeterminación".

De este modo, ha instado a los barones del PSOE que asisten este sábado al Comité Federal del partido a "no ser cómplices del Gobierno y de sus mentiras si no reconducen esta senda" y les ha invitado a que digan que "con la igualdad de los españoles no se juega".

Así, se ha preguntado si los barones "van a exigir a Sánchez los 2.500 millones de euros que pertenecen a los ciudadanos correspondientes al IVA de 2017 o van a permitir la senda de ruptura, desagravio y de privilegio de Cataluña frente al resto de Comunidades Autónomas".

DEFENSA DE LOS INTERESES DEL CAMPO

Durante su intervención, Gamarra también ha reprochado que las asociaciones agrarias fueran "despachadas" de la reunión celebrada este pasado viernes y ha manifestado su preocupación por que se invitara a Diego Cañamero, "que asaltaba supermercados".

En este sentido, ha aseverado que "las asociaciones agrarias son los representantes del campo y que estos no pueden ser sustituidos por condenados". "A los agricultores no se les humilla ni se les arrodilla, se les da su sitio, porque forman parte de la riqueza de este país", ha incidido.

Por contra, ha destaca que el PP "cree en el campo y defiende a agricultores y ganaderos" y exige al Ejecutivo que "defienda los intereses de la tierra" en Europa como hicieron los gobiernos del PP con Palacio, Arias Cañete y Tejerina.

Además, ha solicitado a Sánchez que aclare quién es el ministro de Agricultura: Luis Planas o Pablo Iglesias, quien encabezó el encuentro de este viernes junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por último, ha defendido también la reforma laboral del PP, que permitió crear más de dos millones de empleos, y ha pedido al Ejecutivo que no deje sin efecto aquello que funciona a diferencia de sus "recetas", como ha aseverado que "prueban los últimos datos de empleo".