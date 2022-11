Culminan las jornadas de la AEC invitando "a salir fuera de los centros de salud"

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Enfermería Comunitaria (AEC) ha cerrado sus XI Jornadas Nacionales y el IX Encuentro de Tutores y Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria en la ciudad de Logroño, con la exposición del presidente del Comité Científico, Jorge Mínguez Arias, de las conclusiones de todas y cada una de las mesas celebradas en la Biblioteca Almudena Grandes.

Entre ellas han destacado que "debe haber un debate necesario en torno a las competencias, la necesidad de liderazgo y evidenciar la aportación específica de las enfermeras a la población, así como la necesidad de que la sociedad conozca y reivindique la aportación especifica que las enfermeras ofrecemos".

"Hay que salir fuera de los centros de salud; en el liderazgo compartido está la especificidad para el medio comunitario; las enfermeras tenemos que ser un lobby bueno; la enfermería comunitaria es mucho más que organizar paseos; el corporativismo tiene sus riesgos, juntos es mejor caminar; hay que pensar hasta dónde puede llegar la salud comunitaria, no solo la enfermería comunitaria; las enfermeras somos las ingenieras del cuidado".

Como reconocen "cuidar es la respuesta al descuido; cómo tiene que ser la toma de decisiones gestoras, ¿en base a resultados, impacto o votos para los políticos?; es obligatorio rendir cuentas a la población de lo que ha pasado, lo que se ha hecho y de lo que podría ser; es vital la intersectorialidad; "si la atención primaria es la hermanita pobre, la salud pública es el mendigo".

Así, explican, "en enología se dan premios a las bodegas, pero a ningún viticultor, en la sanidad ocurre igual, no se premia a los que cuidan; estamos sufriendo la vía excepcional, yo como Cospedal, soy especialista en diferido; la AEC me ha servido para saber la transversalidad de la salud comunitaria; hemos pasado del hospital-centrismo al centrodesalud-centrismo, tenemos que salir de los centros de salud; no hablemos de opciones, sino de obligaciones, compromiso e implicación con la comunidad y las sociedad científicas se tienen que insertar en derecho al cuidado, tienen que contribuir a la configuración de la opinión pública y tienen que ser un núcleo de reflexión y diálogo".

Además, ha habido entrega de premios en el acto de despedida de las congresistas. A Cristina Francisco Rey se le ha concedido el Premio Isabel Zendal 2022 y a Maite Chocarro, el correspondiente a la Socia de Honor 2022, siendo el premio al Mejor Trabajo presentado como Comunicación Póster a María Belén Santano Padilla.

El premio a la Mejor Comunicación en Enfermería Comunitaria presentada por una socia de AEC, para Cristina Díez Flecha; el premio a la Mejor Comunicación de enfermero residente de EFyC, para Laura Calvo Martínez; a la Mejor Comunicación de Posgrado para Mireia Vilafranca Cartagena; premio "Mi primer Congreso" al mejor trabajo de Estudiantes del Grado de Enfermería, financiado por la Fundación Francisca Bretón, para Inmaculada Hernández Malonda; premio SEPAS a la Mejor Comunicación en Salud Pública, a Naia Hernández Collas; premio de Investigación Antonio Galindo a Beatriz Sánchez Hernando y el equipo investigador formado por Ángel Gash Gallén, Raúl Juárez Vela, Vicente Gea Caballero e Isabel Antón Solanas.

Premios al concurso de Redes Sociales a: Noemí Montesinos Sánchez, Alicia Negrón, Rocío Loma-Osorio, Carmen Ferrer Arnedo, el Colegio de Enfermería de La Rioja y Marta Martínez Martínez.

Tras ellos se ha realizado un emotivo homenaje a José Ramón Martínez Riera, a Trini Carrión y a Desiderio Rodrigo Tolsá, llevando el acto final de estas Jornadas y Encuentro, Rocío Loma-Osorio, al que pusieron música, el dúo Vivace.

A lo largo de dos días y medio, se han celebrado 12 talleres; 6 encuentros; 5 mesas plenarias; 11 mesas de comunicaciones orales y 4 de defensa de póster; se seleccionaron 132 comunicaciones, 74 en póster y 58 orales. Estas actividades también se han realizado en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced, de los que tanto los organizadores, es decir la Asociación Enfermería Comunitaria (AEC), como los doscientos asistentes y unos cincuenta ponentes, han quedado totalmente satisfechos, y con las ganas de que llegue el 2023 para acudir a Madrid donde se celebrará su Congreso.