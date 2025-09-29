Archivo - Conrado Escobar, en la segunda jornada del Debate de la Ciudad de 2024 - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Debate sobre el Estado de la Ciudad se celebrará los días 20 y 21 de octubre. El Debate sobre el Estado de la Ciudad se articulará en dos sesiones que se llevarán a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

En la jornada del 20 de octubre, será el alcalde, Conrado Escobar, quien tome la palabra con una intervención sin límite de tiempo.

Al día siguiente, 21 de octubre, será el turno para la intervención de los grupos municipales, a quienes el alcalde podrá posteriormente dar la réplica por separado o de forma agrupada.