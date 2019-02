Decae la moción para crear un programa educativo dirigido a promover "la empatía" de los usuarios del ocio nocturno

Publicado 07/02/2019 22:48:16 CET

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha debatido este jueves la moción presentada por el Grupo Municipal Mixto para la elaboración de un programa educativo "dirigido a promover la empatía de los usuarios de ocio nocturno con los vecinos afectados por el ruido". La moción ha decaído por la abstención de Cs y PSOE y el voto en contra del PP.

Durante la defensa de su moción, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha lamentado que el equipo de Gobierno "realice siempre lo mismo y nunca llegue a una solución" con respecto a dicha problemática. "Debemos hacer que el ocio y el descanso de los vecinos puedan convivir sin molestar". Por ello, mientras que "las medidas del equipo de Gobierno siempre son iguales, incrementan en algún momento la presencia de la Policía Local en las inmediaciones de zonas concretas, lo único que se demuestra es que esas medidas no son eficaces y desde el PR+ queremos ir un paso más adelante".

Por ello, desde el Grupo Municipal Mixto solicitan con esta moción que "el Ayuntamiento de Logroño, a través del órgano que corresponda, diseñe o aplique un programa educativo dirigido a favorecer la comprensión, solidaridad y empatía de los usuarios del ocio nocturno con los vecinos que viven en zonas cercanas dotándolo de los recursos materiales y humanos necesarios".

"Que se desarrolle de manera continuada y durante el tiempo necesario en las zonas de conflicto vecinal para exponer la realidad que tienen los vecinos de la zona" así como "que se generen espacios de encuentro, entendimiento y adopción de acuerdos entre vecinos, usuarios de ocio, hostelería nocturna y Ayuntamiento y que cuente con medios y capacidad económica para ir implantando las medidas que surjan de las propuestas de las diferentes partes".

En el turno de portavoces, el concejal de Ciudadanos, Julián San Martín, ha indicado que "pedagógicamente, no veo clara esta moción" y ha anunciado su abstención porque "no se sostiene por ningún lado". Aún así ha agradecido a Antoñanzas que "haya intentado hacer algo, pero ésta no es la solución". En términos similares se ha pronunciado la portavoz del PSOE, Beatriz Arraiz, quien ha considerado que esta moción "no es suficiente" y no se ve "claramente cómo quiere concretar esta propuesta".

Por su parte, desde Cambia Logroño, Nieves Solana, ha pedido al equipo de Gobierno "que no insistan en decir que el problema se concentra solo en una calle de la ciudad porque está extendido en muchos barrios".

Finalmente, desde el PP, el concejal, Miguel Sáinz, ha recordado que su formación "lleva más de siete años trabajando en este punto" y "hemos actuado en sensibilización y educación en colegios, en aulas, con los padres, con los jóvenes, con talleres, con educadores, con formación... y también con mapas de ruido no estratégicos que estamos a punto de valorar para poder tomar medidas que, evidentemente, no son sencillas".

"No nos ha convencido su moción" pero "nosotros seguiremos trabajando en esta línea y, sobre todo, pidiendo también la colaboración de los vecinos". "Es complejo, pero seguiremos trabajando con prudencia y con ilusión por mejorar esta situación".

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Finalmente, el Pleno ha concluido con la comparecencia del concejal popular, Pedro Manuel Sáez Rojo, con respecto a la solicitud de Cambia para que explicara "el sobrecoste" de la nueva estación de autobuses.

En este sentido, el concejal ha defendido que "no hay sobrecoste". "Hay que aclarar que, en el contrato al que usted se refiere, se ha aprobado un 'modificado' y todavía estaríamos por debajo de un 20 por ciento del estado de la licitación".

Ese 'modificado' "es una cuestión administrativa que parte de un informe de la dirección facultativa" en donde se detectan una serie de cuestiones que se entienden como 'modificado' no previsto" por "dificultades técnicas en la cúpula que la unirá a la estación de tren y algunas otras mejoras y adaptaciones a la normativa vigente", ha indicado Sáez Rojo. Un 'modificado' -ha aclarado- "avalado por la Abogacía del Estado".

El objetivo es que "en este próximo otoño" la obra "esté completamente finalizada", como ha avanzado esta mañana en rueda de prensa.

Para Cambia Logroño, "aunque lo quieran llamar 'modificado' lo cierto es que ha habido un 'sobrecoste'" y "lo que es más grave, ya lo sabían desde julio de 2018 y solo lo han reconocido en enero de este año".

Una vez más, ha indicado el portavoz de Cambia, Gonzalo Peña, "el PP ha prometido pero no va a cumplir con los plazos y lo que van a hacer es ir a toda prisa, poco antes de las elecciones, a inaugurar la estación, eso sí, sin la cúpula, y sin pedir perdón a los ciudadanos".

Finalmente, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha querido tomar la palabra para "defender el trabajo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Siempre hemos informado a todos los que nos han preguntado e incluso hoy hemos dado todo tipo de explicaciones en una rueda de prensa y ahora, en este pleno, también. Aquí no se ocultan las cosas".

Desde el PP "hemos tenido la valentía, en tiempos complicados, de seguir llevando a cabo el soterramiento de la ciudad de Logroño y hemos estado al pie del cañón en ello y el día en el que esté terminado estaremos todavía más orgullosos".

"Tenemos que decir las cosas como son y tener la ambición de desarrollarlas y ejecutarlas porque es muy fácil venir a un pleno a destrozarlo todo", ha finalizado Gamarra.