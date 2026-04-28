La décima edición de la Feria Pop Up, este jueves en el exterior de La Gota de Leche con nueve proyectos

La Gota de Leche celebra la décima edición de la Feria Pop Up, una muestra del emprendimiento de los jóvenes de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Gota de Leche acogerá este jueves, 30 de abril, la Feria Pop Up que llega a su décima edición como muestra del emprendimiento de los jóvenes logroñeses, que, en esta ocasión, presentarán un total de nueve proyectos.

La iniciativa ha sido presentada este martes la concejala de Infancia y Juventud, Laura Lázaro, acompañada por Jesús Esteban, responsable del área municipal de Políticas de Familia y Servicios Sociales y de los participantes en esta edición.

En su intervención, Lázaro ha señalado que "esta iniciativa cumple diez ediciones consolidándose como un referente del emprendimiento joven en Logroño, es una muestra del talento, la creatividad, la innovación y el espíritu valiente de una generación con gran capacidad para desarrollar y sacar adelante sus proyectos".

Asimismo, ha subrayado que "esta capacidad tiene que ser correspondida por los que estamos en la administración pública y por eso, desde este ayuntamiento queremos seguir apoyando a quienes deciden emprender, facilitándoles espacios como este donde puedan dar a conocer sus proyectos a otros jóvenes y a todos los ciudadanos".

En este sentido, Lázaro ha puesto en valor "el trabajo que se realiza desde la Gota de Leche para acompañar a la juventud en sus primeros pasos profesionales, ofreciendo información, recursos y asesoramiento para hacer realidad sus sueños",

Además, ha destacado que "esta feria no solo es un escaparate comercial, es también un punto de encuentro que genera oportunidades, inspira a otros jóvenes y fortalece el tejido emprendedor de la ciudad."

La Feria Pop Up de este año se celebrará en la calle Once de Junio el próximo jueves, 30 de abril, en horario de 17 a 21,30 horas, un enclave de gran tránsito lo que va a permitir dar máxima visibilidad a las iniciativas participantes.

Durante la jornada, el público podrá descubrir propuestas vinculadas a la artesanía, la moda, el diseño, la organización de eventos, la tecnología o el ocio, entre otros ámbitos.

"Invitamos a toda la ciudadanía a acercarse el próximo 30 de abril y descubrir de primera mano el talento joven de Logroño, apoyando así iniciativas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra ciudad" ha concluido la edil de Juventud.

EL EMPRENDIMIENTO EN LA CALLE.

La Feria Pop Up nació hace diez años inspirada en el concepto digital de las "ventanas emergentes" y, desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una cita imprescindible en el calendario juvenil de la ciudad.

Lo que comenzó como un proyecto experimental es hoy un escaparate de referencia para descubrir nuevos talentos y fomentar el autoempleo entre los jóvenes.

El evento no solo permite mostrar ideas de negocio, sino que también actúa como espacio de encuentro e inspiración, favoreciendo el intercambio de experiencias, la creación de redes de contacto y el desarrollo de futuras colaboraciones profesionales.

Además, la feria constituye una herramienta clave para acercar a la población joven los recursos y servicios que ofrece Infojoven en materia de empleo y emprendimiento, reforzando su labor de asesoramiento y acompañamiento en las primeras etapas profesionales.

En las últimas ediciones, la feria ha congregado en torno a 3.000 visitantes, consolidando su impacto tanto a nivel presencial como en redes sociales, donde podrá seguirse a través de los perfiles de @logronojoven y la web www.lojoven.es.

PARTICIPANTES 2026.

En esta décima edición participarán nueve proyectos impulsados por jóvenes emprendedores y emprendedoras de Logroño y La Rioja, que abarcan ámbitos como la alimentación innovadora, el diseño artesanal, la moda sostenible, las experiencias culturales, la tecnología aplicada o el ocio interactivo.

Entre ellos está Mostea Refrescos S.L., una propuesta innovadora que apuesta por el mosto con gas como alternativa fresca y sin alcohol en una tierra tradicionalmente vinculada al vino.

En el ámbito del diseño artesanal, Moxhicat combina moda sostenible con técnicas como la estampación en linóleo y la creación de piezas únicas.

El ocio y la experiencia también tendrán su espacio con Escape Rioja, una iniciativa que traslada los juegos de escape a distintos entornos, y Pistilo, que propone catas de vino desde una perspectiva artística y sensorial.

Proyectos como Magia del Hilo y Anca Petrei ponen el foco en la artesanía, el diseño textil y la creación de piezas únicas y personalizadas, mientras que Clapps Wear y Sax Empire presentan colecciones de moda que combinan diseño gráfico, sostenibilidad y estética contemporánea.

Por último, Mindforge 3D introduce la innovación tecnológica mediante productos impresos en 3D con tecnología NFC integrada, conectando el mundo físico con el digital.