Declarado nivel rojo hasta el jueves en la Ribera del Ebro riojana por temperaturas máximas que superarán los 41 grados

Calor en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja ha declarado el nivel 3, rojo, en la comunidad hasta el próximo viernes por temperaturas máximas que podrán superar los 41 grados.

Así figura en el último aviso del que ha informado hace unos minutos el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112, de acuerdo con el "Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja".

El aviso, en concreto, se lanza para la zona de la Ribera del Ebro riojana, donde la previsión apunta a una máxima de 41,2 grados este martes; 39,8 grados mañana miércoles; y 39,9 grados para el jueves 9, último día por ahora del aviso.